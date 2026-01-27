अलवर में बारिश और ओलावृष्टि का कहर! तापमान में आई भारी गिरावट

Rajasthan Weather: राजस्थान के अलवर शहर सहित राजगढ़, रैणी तथा खैरथल-तिजारा जिले और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार सुबह तेज मेघ गर्जना के साथ बारिश का दौर जारी रहा. कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे किसानों की रबी फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है.

खासतौर पर पकाव की स्थिति में पहुंच चुकी सरसों की फसल को सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है. रैणी क्षेत्र में कुछ समय के लिए बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई. सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की रिमझिम से लेकर तेज बारिश तक का सिलसिला चला.

अचानक हुई बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ गई है. हालांकि मावठ की बारिश को गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों के लिए लाभकारी माना जाता है, लेकिन लगातार शीतलहर और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान का खतरा भी बना हुआ है.

अलवर शहर में सुबह से ही गर्जना के साथ बूंदाबांदी और तेज बारिश होती रही, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. बाजार सूने नजर आए और ठंड बढ़ने के कारण शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अलाव का सहारा लेते दिखे. बारिश के बाद क्षेत्र में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

ग्रामीण इलाकों के किसानों का कहना है कि जहां-जहां ओलावृष्टि हुई है, वहां सरसों की फसल को निश्चित रूप से भारी नुकसान हुआ है. बारिश और ओलावृष्टि थमने के बाद ही वास्तविक नुकसान का आकलन हो सकेगा. किसानों ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे कराकर सरकार से शीघ्र राहत प्रदान करने की मांग की है.