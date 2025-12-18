Zee Rajasthan
अलवर में यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव संदीप ओला पर लाठी-डंडों से हमला, पूर्व मंत्री के बेटे पर आरोप

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव संदीप ओला पर हमला किया गया, जिससे संदीप के नाक, होंठ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Jugal Kishore
Published: Dec 18, 2025, 05:12 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 05:12 PM IST

Alwar News: राजस्थान के अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में हसन खां पेट्रोल पंप के पास यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव संदीप ओला पर गुरुवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हेमसिंह भड़ाना के बेटे सुरेंद्र भड़ाना ने करीब 20 युवकों के साथ मिलकर ओला पर हमला किया. हमलावर संदीप को बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए.

घटना के बाद वहां से गुजर रहे एक कार चालक ने घायल संदीप ओला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका ट्रॉमा वार्ड में उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, संदीप के नाक, होंठ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं.

पीड़ित संदीप ओला ने बताया कि वह अपने कमरे पर थे तभी सुरेंद्र भड़ाना का फोन आया और शराब पीने के लिए दो हजार रुपये मांगे गए. मना करने पर सुरेंद्र ने अपने साथी सचिन गुर्जर से फोन करवाकर मकान किराए पर लेने का बहाना बनाते हुए, उन्हें हसन खां पेट्रोल पंप के पास बुलाया. वहां पहुंचने पर सुरेंद्र अपने करीब 20 साथियों के साथ मौजूद था. दोबारा पैसे मांगने और इनकार करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की. एक युवक के पास लोहे का नुकीला हथियार भी था, जिससे संदीप पर हमला किया गया.

मारपीट के दौरान आसपास के मोहल्ले के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए. बताया जा रहा है कि संदीप ओला और सुरेंद्र भड़ाना के बीच पिछले कुछ दिनों से आपसी रंजिश चल रही थी. संदीप की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वहीं, सुरेंद्र भड़ाना ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि संदीप ओला ने उनसे एक महीने के लिए 50 हजार रुपये उधार लिए थे, लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी रकम वापस नहीं की. उनके अनुसार रास्ते में मिलने पर संदीप ने गाड़ी रुकवाकर गाली-गलौच की, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई.

गौरतलब है कि संदीप ओला पिछले आठ वर्षों से छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं. वह आंदोलनकारी राजनीति के लिए जाने जाते हैं और जून 2025 में उन्हें यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया था. इससे पहले वह 2023 से 2025 तक एनएसयूआई में सक्रिय रहे. वहीं, आरोपी सुरेंद्र भड़ाना, थानागाजी से पूर्व भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के पुत्र हैं, जो वर्ष 2008 से 2013 तक थानागाजी से विधायक रहे.

