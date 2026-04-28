/राजगढ़-बांदीकुई मेगा हाईवे पर स्कूल वाहन पलटा, 11 बच्चे सहित 13 लोग घायल

Alwar Accident: राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़-बांदीकुई मेगा हाईवे मार्ग पर गोठ गांव के समीप मंगलवार सुबह एक निजी स्कूल का चौपहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में वाहन में सवार 11 बच्चों सहित कुल 13 लोग घायल हो गए.

स्थानीय निवासी जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि वाहन बांदीकुई के एक निजी स्कूल का था, जो रोजाना की तरह बच्चों को लेकर जा रहा था. इसी दौरान गोठ गांव के पास सामने आए एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन पलट गया.

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घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया. घायल छात्रा अक्षिता मीना ने बताया कि वह प्रतिदिन की तरह राजगढ़ से बांदीकुई स्कूल जा रही थी, तभी अचानक वाहन पलट गया. वाहन चालक विश्राम गुर्जर ने बताया कि बाइक को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ.

वहीं स्कूल की अध्यापिका मनप्रीत कौर ने बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. सूचना मिलने पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना पुलिस जाप्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया. चिकित्सकों ने सभी 13 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी.

