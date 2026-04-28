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राजगढ़-बांदीकुई मेगा हाईवे पर स्कूल वाहन पलटा, 11 बच्चे सहित 13 लोग घायल

Alwar Accident: अलवर जिले में राजगढ़-बांदीकुई मेगा हाईवे मार्ग पर निजी स्कूल का चौपहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में वाहन में सवार 11 बच्चों सहित कुल 13 लोग घायल हो गए.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Apr 28, 2026, 01:19 PM|Updated: Apr 28, 2026, 01:19 PM
राजगढ़-बांदीकुई मेगा हाईवे पर स्कूल वाहन पलटा, 11 बच्चे सहित 13 लोग घायल
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Alwar Accident: राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़-बांदीकुई मेगा हाईवे मार्ग पर गोठ गांव के समीप मंगलवार सुबह एक निजी स्कूल का चौपहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में वाहन में सवार 11 बच्चों सहित कुल 13 लोग घायल हो गए.

स्थानीय निवासी जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि वाहन बांदीकुई के एक निजी स्कूल का था, जो रोजाना की तरह बच्चों को लेकर जा रहा था. इसी दौरान गोठ गांव के पास सामने आए एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन पलट गया.

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घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया. घायल छात्रा अक्षिता मीना ने बताया कि वह प्रतिदिन की तरह राजगढ़ से बांदीकुई स्कूल जा रही थी, तभी अचानक वाहन पलट गया. वाहन चालक विश्राम गुर्जर ने बताया कि बाइक को बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ.

वहीं स्कूल की अध्यापिका मनप्रीत कौर ने बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. सूचना मिलने पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना पुलिस जाप्ते के साथ अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया. चिकित्सकों ने सभी 13 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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