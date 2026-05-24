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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी कार, 3 महीने के मासूम की मौत

Alwar Accident: अलवर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लक्ष्मणगढ़ के पास तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी, जिससे कार में सवार तीन माह के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: May 24, 2026, 09:04 PM|Updated: May 24, 2026, 09:04 PM
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी कार, 3 महीने के मासूम की मौत
Image Credit: Alwar Accident

Alwar Accident: राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. जहां लक्ष्मणगढ़ के पास तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी, जिससे कार में सवार तीन माह के मासूम दिव्यम की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. वहीं अन्य घायलों को अलवर रेफर किया. हादसे में मासूम के माता-पिता, दादी और बुआ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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मृतक बच्चे की मां का इलाज फिलहाल जिला अस्पताल में जारी है, जबकि अन्य घायलों की हालत पर भी डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है. पुलिस के अनुसार, मृतक मासूम का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, यह परिवार दिल्ली का निवासी है और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर एक्सप्रेसवे के जरिए वापस घर लौट रहा था. बताया जा रहा है कि मासूम के माता-पिता पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) हैं. हादसे के बाद परिवार और परिचितों में शोक की लहर है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

अलवर जिले में बहाला टोल टैक्स के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. मृतक युवक अलवर शहर से काम खत्म कर अपने गांव बूटीयाना लौट रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार, बहाला टोल टैक्स के पास एक अज्ञात वाहन ने युवक की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर ही गिर पड़ा. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है. फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश करते हुए पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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