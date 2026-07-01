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अलवर में अनियंत्रित वैगनआर कार चारपाई पर चढ़ी, 60 वर्षीय महिला की मौत, बेटा गंभीर घायल

Rajasthan Accident: अलवर के सीकरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वैगनआर कार अनियंत्रित होकर झोपड़ी के बाहर रखी चारपाई पर चढ़ गई. हादसे में चारपाई पर सो रही 60 वर्षीय महमू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 30 वर्षीय बेटा राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jul 01, 2026, 03:59 PM|Updated: Jul 01, 2026, 03:59 PM
अलवर में अनियंत्रित वैगनआर कार चारपाई पर चढ़ी, 60 वर्षीय महिला की मौत, बेटा गंभीर घायल
Image Credit: Alwar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Accident: राजस्थान के अलवर के सीकरी थाना क्षेत्र में नगर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला. एक अनियंत्रित वैगनआर कार झोपड़ी के बाहर रखी चारपाई पर चढ़ गई, जिससे वहां सो रही 60 वर्षीय महमू की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे में बेटा गंभीर घायल

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वहीं बुजुर्ग महिला का 30 वर्षीय बेटा राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल राजेश को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया. जहां उसका इलाज जारी है.

झोपड़ी के बाहर सो रहे थे मां-बेटे

जानकारी के अनुसार, गाड़िया लोहार परिवार के सदस्य राजेश और उनकी मां महमू झोपड़ी के बाहर चारपाई पर सो रहे थे. इसी दौरान तेज गति से आ रही वैगनआर कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे चारपाई पर चढ़ गई, जिससे दोनों उसकी चपेट में आ गए.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही सीकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी. साथ ही दुर्घटनाग्रस्त कार को भी जब्त कर लिया गया.

परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने कार चालक को मौके से फरार होने का मौका दे दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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