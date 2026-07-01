/अलवर में अनियंत्रित वैगनआर कार चारपाई पर चढ़ी, 60 वर्षीय महिला की मौत, बेटा गंभीर घायल

Rajasthan Accident: राजस्थान के अलवर के सीकरी थाना क्षेत्र में नगर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला. एक अनियंत्रित वैगनआर कार झोपड़ी के बाहर रखी चारपाई पर चढ़ गई, जिससे वहां सो रही 60 वर्षीय महमू की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे में बेटा गंभीर घायल

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वहीं बुजुर्ग महिला का 30 वर्षीय बेटा राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल राजेश को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया. जहां उसका इलाज जारी है.

झोपड़ी के बाहर सो रहे थे मां-बेटे

जानकारी के अनुसार, गाड़िया लोहार परिवार के सदस्य राजेश और उनकी मां महमू झोपड़ी के बाहर चारपाई पर सो रहे थे. इसी दौरान तेज गति से आ रही वैगनआर कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे चारपाई पर चढ़ गई, जिससे दोनों उसकी चपेट में आ गए.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही सीकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी. साथ ही दुर्घटनाग्रस्त कार को भी जब्त कर लिया गया.

परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

वहीं मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने कार चालक को मौके से फरार होने का मौका दे दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.