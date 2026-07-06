/अलवर के सेटेलाइट अस्पताल में बड़ा हादसा, OPD के दौरान छत का प्लास्टर और पंखा गिरा, डॉक्टर-बच्ची घायस

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Alwar Hospital Ceiling Collapse: राजस्थान के अलवर के कालाकुआं स्थित सेटेलाइट अस्पताल में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया. अस्पताल के कमरा नंबर 7 में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ओपीडी के दौरान छत के लेंटर के नीचे का प्लास्टर और चल रहा पंखा अचानक नीचे गिर गया.
प्लास्टर गिरने से डॉक्टर-बच्ची घायल
घटना के समय डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे और कमरे में काफी भीड़ थी. इसी दौरान प्लास्टर गिरने से डॉक्टर सीताराम के सिर में चोट आई, वहीं मौके पर मौजूद एक बालिका भी घायल हो गई. अचानक हुई इस घटना से अस्पताल में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.
घटना के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन ने घायलों का उपचार शुरू कर दिया. अस्पताल की पीएमओ प्रमिला मीणा ने बताया कि कमरा नंबर 7 में ओपीडी चल रही थी, तभी छत से प्लास्टर टूटकर गिरा और पंखा भी नीचे आ गिरा, जिससे डॉक्टर और एक बालिका को चोट लगी.
छत पर पानी भरने से हुआ हादसा
उन्होंने बताया कि छत पर पानी भरने के कारण लेंटर में सीलन आ गई थी, जिससे प्लास्टर कमजोर होकर गिर गया. इस संबंध में पहले भी कई बार पीडब्ल्यूडी को मरम्मत के लिए पत्र लिखे गए थे, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ. घटना की सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी की टीम को मौके पर भेजा गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
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