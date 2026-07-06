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अलवर के सेटेलाइट अस्पताल में बड़ा हादसा, OPD के दौरान छत का प्लास्टर और पंखा गिरा, डॉक्टर-बच्ची घायस

Rajasthan Accident: अलवर के कालाकुआं स्थित सेटेलाइट अस्पताल में ओपीडी के दौरान छत का प्लास्टर और पंखा गिरने से हादसा हो गया. घटना में डॉक्टर सीताराम और एक बालिका घायल हो गए. अस्पताल प्रशासन के अनुसार छत पर पानी भरने से सीलन आने के कारण प्लास्टर कमजोर हो गया था.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jul 06, 2026, 12:46 PM|Updated: Jul 06, 2026, 12:46 PM
अलवर के सेटेलाइट अस्पताल में बड़ा हादसा, OPD के दौरान छत का प्लास्टर और पंखा गिरा, डॉक्टर-बच्ची घायस
Image Credit: Alwar Hospital Ceiling CollapseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar Hospital Ceiling Collapse: राजस्थान के अलवर के कालाकुआं स्थित सेटेलाइट अस्पताल में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया. अस्पताल के कमरा नंबर 7 में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ओपीडी के दौरान छत के लेंटर के नीचे का प्लास्टर और चल रहा पंखा अचानक नीचे गिर गया.

प्लास्टर गिरने से डॉक्टर-बच्ची घायल

घटना के समय डॉक्टर मरीजों को देख रहे थे और कमरे में काफी भीड़ थी. इसी दौरान प्लास्टर गिरने से डॉक्टर सीताराम के सिर में चोट आई, वहीं मौके पर मौजूद एक बालिका भी घायल हो गई. अचानक हुई इस घटना से अस्पताल में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

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घटना के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन ने घायलों का उपचार शुरू कर दिया. अस्पताल की पीएमओ प्रमिला मीणा ने बताया कि कमरा नंबर 7 में ओपीडी चल रही थी, तभी छत से प्लास्टर टूटकर गिरा और पंखा भी नीचे आ गिरा, जिससे डॉक्टर और एक बालिका को चोट लगी.

छत पर पानी भरने से हुआ हादसा

उन्होंने बताया कि छत पर पानी भरने के कारण लेंटर में सीलन आ गई थी, जिससे प्लास्टर कमजोर होकर गिर गया. इस संबंध में पहले भी कई बार पीडब्ल्यूडी को मरम्मत के लिए पत्र लिखे गए थे, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ. घटना की सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी की टीम को मौके पर भेजा गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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