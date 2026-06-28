Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /अलवर में मजदूरी कर लौट रहे बुजुर्ग को टैंकर ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

अलवर में मजदूरी कर लौट रहे बुजुर्ग को टैंकर ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

Rajasthan Accident: अलवर में तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से घायल हुए बाइक सवार बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसा 26 जून को अरावली विहार थाना क्षेत्र के हनुमान सर्किल के पास हुआ था, जब वह मजदूरी कर घर लौट रहे थे.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jun 28, 2026, 08:32 PM|Updated: Jun 28, 2026, 08:32 PM
अलवर में मजदूरी कर लौट रहे बुजुर्ग को टैंकर ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत
Image Credit: Alwar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Accident: राजस्थान के अलवर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई. मृतक रघुवीर सिंह मजदूरी कर घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार टैंकर ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसा अरावली विहार थाना क्षेत्र के हनुमान सर्किल के पास 26 जून की शाम करीब 6:30 बजे हुआ.

टक्कर इतनी भीषण थी कि रघुवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, उनकी पसलियां टूटकर अंदर धंस गई थीं. मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान शनिवार देर रात उनकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

छह बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

रघुवीर सिंह के परिवार में उनकी छह बेटियां हैं, उनकी मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. घटना के बाद परिजनों ने अरावली विहार थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. परिजनों का आरोप है कि ट्रक चालक हादसे के समय शराब के नशे में था. उनका कहना है कि पुलिस ने चालक को हिरासत में लेने के बावजूद जानबूझकर छोड़ दिया.

ड्राइवर ने एक और जगह भी मारी थी टक्कर

मृतक के भांजे गुरमेहर सिंह ने बताया कि उनके मामा रोज की तरह मजदूरी कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी बेकाबू ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि उसी दिन आरोपी चालक ने एक और जगह भी टक्कर मारी थी. परिवार और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर की महिला पर ATS का बड़ा खुलासा, FB से शुरू हुई दोस्ती, आतंकियों तक पहुंचा संपर्क

EWS आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन! झुंझुनूं से उठी जटिल शर्तें खत्म करने की मांग

अस्पताल के गेट पर गिरी गर्भवती, नहीं मिला स्ट्रेचर... झुंझुनूं के BDK अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

जयपुर मेट्रो में गूंजे राजस्थान के सुर, कमायचा की मधुर तान पर मंत्रमुग्ध हुए यात्री, देखें वीडियो

Barmer: युवक की सरेआम की बेइज्जती, बाल-मूंछ काटी, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

EWS आरक्षण की भूमि-भवन पात्रता शर्तें हटाने की मांग तेज, झुंझुनूं में होगी जनसभा

राजस्थान में तबादलों की जंग तेज. मंत्रियों के घरों पर उमड़ी कर्मचारियों की भीड़, 5 जुलाई से पहले बढ़ी हलचल

टेलीग्राम के जरिए चल रहा था करोड़ों का साइबर सिंडिकेट, टेक्निकल एक्सपर्ट समेत चार दबोचे

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

मोदी के पचपदरा दौरे से पहले गरमाई सियासत, सांसद ने उठाए रिफाइनरी और एयरपोर्ट पर बड़े सवाल

2 साल से फरार 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने हवाई पट्टी के पास दबोचा

मातम में बदल गई शादी की खुशियां, करंट से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, दर्दनाक मौत

झुंझुनूं में व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला गरमाया, व्यापारियों में भारी आक्रोश

राजस्थान में 600 डॉक्टर बिना अनुमति ड्यूटी से गायब, झुंझुनूं के भी 23 चिकित्सक सूची में शामिल

Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'

जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात

डूंगरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का लगाया आरोप

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 28 जून को कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर में सुना गया PM मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम, दीया कुमारी ने बताया प्रेरणादायक

Sri Ganganagar: हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार, 4 साल से चला रहा था पाकिस्तान कनेक्शन

राजस्थान में तेज हवाएं, ओले और बारिश का खतरा, अगले 5 दिन मौसम बिगड़ने का अलर्ट!

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

दौसा में पलटी मिट्टी से भरी भारी-भरकम ट्रैक्टर-ट्रॉली, चार लोग दबे एक की दर्दनाक मौत

राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 28 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

केतन अग्रवाल मर्डर केस पहुंचा जोधपुर, गांव वाले बोले- 'लड़का सीधा है ऐसा नहीं कर सकता'

6 बच्चों की मां के साथ भागने की कोशिश, प्रेमी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला

भरतपुर में बेटे पर काला जादू करने के शक में तांत्रिक की हत्या, जीजा-साला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Pratapgarh Crime News : जमीनी विवाद में सौतेले भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, तलवार-तीर और लाठियां चलीं, सात घायल

3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिर, बोले थे- दोस्त आओ पार्टी करें

जयपुर में 10 साल के अजमत की मौत बनी रहस्य, CCTV में अकेले गली में जाता दिया दिखाई

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड

XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

झुंझुनूं में छत से घर में घुसा युवक, महिला को बेहोश कर सोने के चेन और नगदी लेकर फरार

TAGS:
Rajasthan News
Alwar news
Alwar Accident

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अलवर में मजदूरी कर लौट रहे बुजुर्ग को टैंकर ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत
Rajasthan News
2
Rajasthan News
3
Khatu Shyamji
4
Rajasthan Crime
5
Jodhpur News