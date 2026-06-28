/अलवर में मजदूरी कर लौट रहे बुजुर्ग को टैंकर ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

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Rajasthan Accident: राजस्थान के अलवर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई. मृतक रघुवीर सिंह मजदूरी कर घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार टैंकर ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसा अरावली विहार थाना क्षेत्र के हनुमान सर्किल के पास 26 जून की शाम करीब 6:30 बजे हुआ.
टक्कर इतनी भीषण थी कि रघुवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, उनकी पसलियां टूटकर अंदर धंस गई थीं. मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान शनिवार देर रात उनकी मौत हो गई.
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छह बेटियों के सिर से उठा पिता का साया
रघुवीर सिंह के परिवार में उनकी छह बेटियां हैं, उनकी मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. घटना के बाद परिजनों ने अरावली विहार थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. परिजनों का आरोप है कि ट्रक चालक हादसे के समय शराब के नशे में था. उनका कहना है कि पुलिस ने चालक को हिरासत में लेने के बावजूद जानबूझकर छोड़ दिया.
ड्राइवर ने एक और जगह भी मारी थी टक्कर
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मृतक के भांजे गुरमेहर सिंह ने बताया कि उनके मामा रोज की तरह मजदूरी कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी बेकाबू ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि उसी दिन आरोपी चालक ने एक और जगह भी टक्कर मारी थी. परिवार और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए.
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