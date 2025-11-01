Zee Rajasthan
अलवर में थार और बाइक में भीषण टक्कर, दो बच्चों समेत पिता की मौत

Rajasthan Accident: अलवर जिले में सदर थाना क्षेत्र में छठी मील के पास थार गाड़ी और बाइक की भीषण टक्कर में बाइक सवार दो बच्चों सहित पिता की मौके पर ही मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 01, 2025, 10:59 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 10:59 PM IST

अलवर में थार और बाइक में भीषण टक्कर, दो बच्चों समेत पिता की मौत

Rajasthan Accident: राजस्थान के अलवर जिले में सदर थाना क्षेत्र में छठी मील के पास थार गाड़ी और बाइक की भीषण टक्कर में बाइक सवार दो बच्चों सहित पिता की मौके पर ही मौत हो गई. अलवर में एक शादी समारोह के बाद परिवार बाइक से अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया.

इसमें बाइक सवार महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय ग्रामीणों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने तीन को मृत घोषित कर दिया. वहीं दो अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया. इस दौरान अस्पताल परिसर में पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था.

मिली जानकारी के अनुसार, देर शाम करीब साढ़े सात बजे सदर थाना क्षेत्र के छठी मील बस स्टैंड पर सड़क हादसा हुआ. मृतक महेंद्र अपने परिवार के साथ अपनाघर शालीमार में रिश्तेदारी में शादी अटेंड करने के बाद बाइक से अपने घर नंगला जीड़ा जा रहे थे.

महेंद्र अपनी पत्नी और बेटा-बेटी और भतीजी के साथ छठी मील तक ही पहुंचा था तभी पीछे से तेज गति से आ रही एक थार गाड़ी ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि महेंद्र उसका बेटा पूर्वांश और भतीजी पायल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं पत्नी गुड्डी देवी और बेटी खुशबू गंभीर रूप से घायल हो गए.

मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां परिजनों के पहुंचने के बाद कोहराम मच गया. अस्पताल पहुंची पुलिस ने परिजनों से जानकारी जुटाई. मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. वहीं घायलों को रेफर किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी.

