/दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलटी, तीन की मौत

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Rajasthan Accident: राजस्थान के अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सिरमौर पुलिया के समीप शनिवार तड़के एक पिकअप वाहन डिवाइडर से टकराकर दूसरी ओर पलट गया. हादसे में पिकअप में सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को एंबुलेंस की मदद से बड़ौदामेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों के शव गोविंदगढ़ मोर्चरी में रखवाए गए हैं.
ट्रक को ओवरटेक करते समय पलटी पिकअप
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 92/900 के पास सुबह करीब 4 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि पिकअप चालक एक ट्रक को ओवरटेक कर रहा था. इसी दौरान वाहन का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ पलट गई. हादसे में पिकअप चालक उजैर पुत्र बाबर निवासी मवाना और उसके पास बैठे औरंगजेब पुत्र शाहनवाज निवासी मवाना घायल हुए हैं.
हादसे में तीन लोगों की मौत
वहीं वाहन के पीछे बैठे शाहदाव पुत्र शरीफ उल्ला खां (45) निवासी शाहजहांपुर मिठोर जिला मेरठ, शबाहत पुत्र कल्लू (25) निवासी मवाना और अफसर पुत्र रिजवान (22) निवासी मवाना जिला मेरठ की मौत हो गई. घायल चालक उजैर ने बताया कि वह सुबह करीब 4 बजे सिरमौर पुलिया के पास से गुजर रहे थे. इसी दौरान ट्रक को ओवरटेक करते समय पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकराकर पलट गई.
पौधरोपण के लिए जा रहे थे सभी लोग
पिकअप चालक के अनुसार, वाहन के पीछे बैठे तीन लोग सो रहे थे, जबकि वह और एक अन्य व्यक्ति केबिन में बैठे थे. परिजनों के अनुसार, सभी लोग मेरठ स्थित हिना नर्सरी से पेड़ लेकर राजगढ़ अलवर के एक निजी फार्म में पौधरोपण के लिए जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया. हादसे के बाद पुलिस ने शवों को गोविंदगढ़ मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. वहीं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लाइन सिस्टम लागू होने के बावजूद लगातार हो रहे हादसों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
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