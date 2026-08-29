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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलटी, तीन की मौत

Rajasthan Accident: अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ. शनिवार तड़के सिरमौर पुलिया के पास ट्रक को ओवरटेक करते समय एक पिकअप वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकराकर दूसरी ओर पलट गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 29, 2026, 03:37 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 03:37 PM IST
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलटी, तीन की मौत
Image Credit: Delhi-Mumbai Expressway accident

Rajasthan Accident: राजस्थान के अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सिरमौर पुलिया के समीप शनिवार तड़के एक पिकअप वाहन डिवाइडर से टकराकर दूसरी ओर पलट गया. हादसे में पिकअप में सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को एंबुलेंस की मदद से बड़ौदामेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों के शव गोविंदगढ़ मोर्चरी में रखवाए गए हैं.

ट्रक को ओवरटेक करते समय पलटी पिकअप

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 92/900 के पास सुबह करीब 4 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि पिकअप चालक एक ट्रक को ओवरटेक कर रहा था. इसी दौरान वाहन का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ पलट गई. हादसे में पिकअप चालक उजैर पुत्र बाबर निवासी मवाना और उसके पास बैठे औरंगजेब पुत्र शाहनवाज निवासी मवाना घायल हुए हैं.

हादसे में तीन लोगों की मौत

वहीं वाहन के पीछे बैठे शाहदाव पुत्र शरीफ उल्ला खां (45) निवासी शाहजहांपुर मिठोर जिला मेरठ, शबाहत पुत्र कल्लू (25) निवासी मवाना और अफसर पुत्र रिजवान (22) निवासी मवाना जिला मेरठ की मौत हो गई. घायल चालक उजैर ने बताया कि वह सुबह करीब 4 बजे सिरमौर पुलिया के पास से गुजर रहे थे. इसी दौरान ट्रक को ओवरटेक करते समय पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकराकर पलट गई.

पौधरोपण के लिए जा रहे थे सभी लोग

पिकअप चालक के अनुसार, वाहन के पीछे बैठे तीन लोग सो रहे थे, जबकि वह और एक अन्य व्यक्ति केबिन में बैठे थे. परिजनों के अनुसार, सभी लोग मेरठ स्थित हिना नर्सरी से पेड़ लेकर राजगढ़ अलवर के एक निजी फार्म में पौधरोपण के लिए जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया. हादसे के बाद पुलिस ने शवों को गोविंदगढ़ मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे. वहीं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लाइन सिस्टम लागू होने के बावजूद लगातार हो रहे हादसों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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