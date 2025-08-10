Zee Rajasthan
पटरी पर दौड़ती ट्रेन की चपेट में आई महिला, चार मासूमों के सिर से उठा मां का साया

Published: Aug 10, 2025, 16:36 IST | Updated: Aug 10, 2025, 16:36 IST

Rajasthan Accident: राजस्थान के अलवर जिले में सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भजेड़ा गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया. जहां गांव निवासी 32 वर्षीय सविता पत्नी राजेंद्र जाटव की अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई.

मिली जानकारी के अनुसार, सविता रविवार सुबह करीब 5 बजे अपने घर से चारा लेने के लिए निकली थी. कुछ समय बाद वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंची. जहां अचानक किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गई.

परिवार के सदस्यों ने बताया कि मृतक महिला पिछले एक सप्ताह से मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी और इसी वजह से संभवतः वह ट्रेन के ट्रैक पर पहुंच गई. महिला की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह हादसा माना जा रहा है.

सविता की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतका अपने पीछे चार छोटे बच्चों को छोड़ गई है, जिनके सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार शाम शहीद स्मारक, कम्पनी बाग में अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया. कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया गया. जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के वीर सपूतों के बलिदान को याद किया और स्वतंत्रता की रक्षा के संकल्प को दोहराया.

इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगस्त क्रांति दिवस हमें आजादी के लिए किए गए संघर्ष और त्याग की याद दिलाता है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे और देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा.

