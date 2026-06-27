/अलवर में 5 साल की मासूम का रेप करने वाला मुख्य आरोपी अरेस्ट, 25 हजार का था ईनामी

Alwar Crime: राजस्थान के अलवर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां टहला थाना क्षेत्र में पांच साल की मासूम बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. इस संवेदनशील मामले में अलवर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को धर दबोचा. पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ ही उसे शरण देने वाले एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है. आरोपी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

विशेष टीमों का गठन और 220 सीसीटीवी कैमरों की खाक

वारदात की गंभीरता को देखते हुए अलवर पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुधीर चौधरी ने तुरंत सख्त कदम उठाए. उन्होंने मामले के खुलासे के लिए जिला विशेष टीम (DST), तकनीकी टीम और अन्य विशेष पुलिस टीमों का गठन किया. पुलिस टीमों ने दिन-रात एक करते हुए इलाके के करीब 220 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. आखिरकार तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को आरोपी का सुराग मिल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्य आरोपी और सहयोगी की पहचान

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी का नाम राहुल कुमार मीना (27 वर्ष) है, जो दौसा का निवासी है. वहीं, उसे छिपने में मदद करने और शरण देने के आरोप में रिंकू मीना (23 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया है. जानकारी के अनुसार, दोनों आरोपी ओला टैक्सी चालक के रूप में काम करते हैं. गिरफ्तारी के दौरान जब मुख्य आरोपी ने पुलिस से भागने का प्रयास किया, तो वह गिर गया जिससे उसके दोनों पैरों में चोट आई है.

मंदिर में दर्शन के बाद वारदात को अंजाम

पुलिस पूछताछ में इस मामले को लेकर बेहद चौंकाने वाले और विचलित करने वाले खुलासे हुए हैं. आरोपी ने घिनौनी वारदात को अंजाम देने से ठीक पहले क्षेत्र में स्थित माता के मंदिर में जाकर दर्शन किए थे. इसके बाद वह पीड़िता को उसके घर के बाहर से एक मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया. आरोपी ने मासूम बच्ची को मिठाई की दुकान पर ले जाकर प्रलोभन दिया और साथ ही किसी को कुछ न बताने के लिए धमकाया भी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बच्ची को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया था.

मां की सतर्कता से सामने आई सच्चाई

घर लौटने पर जब मासूम बच्ची के कपड़ों पर खून के निशान दिखे, तो उसकी मां को अनहोनी की आशंका हुई. मां द्वारा कड़ाई से पूछने पर पूरी दर्दनाक घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसके संबंध में पुलिस अलग से जांच कर रही है. मुख्य आरोपी राहुल कुमार मीना का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है; उसके खिलाफ पहले से ही पोक्सो (POCSO), चोरी और एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं.

जयपुर के रेलवे स्टेशन से दबोचा, बड़े अधिकारी कर रहे थे मॉनिटरिंग

वारदात के बाद आरोपी राज्य से बाहर भागने की फिराक में था. वह जयपुर के गांधी नगर रेलवे स्टेशन पर उदयपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया.

इस पूरे घटनाक्रम पर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक (DGP) से लेकर रेंज आईजी राहुल प्रकाश लगातार नजर बनाए हुए थे.

आईजी राहुल प्रकाश ने खुद राजगढ़ सीओ कार्यालय पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे. एसपी सुधीर चौधरी ने इस पूरी सफलता की जानकारी एक प्रेसवार्ता के दौरान दी, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) मुख्यालय दीपक शर्मा भी उपस्थित रहे.