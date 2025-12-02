भिवाड़ी में हवा इतनी खराब कि लोग खोजने लगे ऑक्सीजन! AQI पहुंचा 346

Bhiwadi News: राजस्थान के भिवाड़ी में एक बार फिर एयर पोल्यूशन की गंभीर समस्या लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है. मंगलवार को दर्ज हुए चिंताजनक AQI स्तर ने जहां स्थानीय नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है. वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की रातों की नींद भी हराम कर दी है.

शहर में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण अब आमजन के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है. लोग सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी परेशानी का सामना कर रहे हैं. प्रदूषण की बेकाबू स्थिति को देखते हुए 11 नवंबर से भिवाड़ी में ग्रेप-3 लागू किया गया था.

इसके तहत रीको-1, रीको-2 और नगरपरिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे फील्ड में उतरकर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कार्रवाई करें.

निर्देशों के बाद तीनों विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अब तक 14 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना उन इकाइयों और व्यक्तियों पर लगाया है, जो प्रदूषण फैलाने और पर्यावरण नियमों की अवहेलना करने के दोषी पाए गए.

अधिकारियों का कहना है कि कई फैक्ट्रियां, डस्ट जनरेटिंग साइट्स और खुले में निर्माण कार्य करने वाले लोग बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिस कारण भारी-भरकम कार्रवाई करनी पड़ी. पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारी अमित जुआल ने बताया कि शहर की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए रोजाना बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं.

वर्तमान में पूरे शहर में 20 पानी के टैंकरों की मदद से मुख्य मार्गों को नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है. इसके अलावा दो एंटी स्मॉग गन लगातार धूल को नियंत्रित करने का काम कर रही हैं. नगरपरिषद की टीम प्रतिदिन करीब 65 किलोमीटर सड़कों की सफाई करवा रही है, ताकि धूल को कम किया जा सकें.

शहर का AQI कुछ दिन पहले 250 तक आया था, जिसके बाद ग्रेप-3 से हटाकर ग्रेप-2 लागू कर दिया गया था. मंगलवार को AQI फिर बढ़कर 346 पर पहुंच गया. इस अचानक बढ़ोतरी ने प्रशासन को एक बार फिर अलर्ट मोड पर ला दिया है. अधिकारी अब अन्य विभागों के साथ मिलकर दोबारा संयुक्त कार्रवाई की तैयारी में जुट गए हैं, ताकि शहर की हवा को नियंत्रित कर दोबारा गंभीर श्रेणी में पहुंचने से रोका जा सकें.

