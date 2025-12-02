Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भिवाड़ी में हवा इतनी खराब कि लोग खोजने लगे ऑक्सीजन! AQI पहुंचा 346

Bhiwadi News: राजस्थान के भिवाड़ी में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. मंगलवार को शहर का AQI बढ़कर 346 दर्ज किया गया, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kuldeep malwar
Published: Dec 02, 2025, 07:24 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 07:24 PM IST

Trending Photos

RPSC के इंटरव्यू में उम्मीदवारों के सामने आए हैरान कर देने वाले सवाल, क्या आप जानते हैं इनके जवाब?
7 Photos
RPSC

RPSC के इंटरव्यू में उम्मीदवारों के सामने आए हैरान कर देने वाले सवाल, क्या आप जानते हैं इनके जवाब?

थाने में वकील दंपति से बदसलूकी! अधिवक्ताओं का बवाल… हाईकोर्ट के गुस्से ने हिलाया पूरा पुलिस महकमा
7 Photos
jodhpur

थाने में वकील दंपति से बदसलूकी! अधिवक्ताओं का बवाल… हाईकोर्ट के गुस्से ने हिलाया पूरा पुलिस महकमा

दौसा में बन रही है सपनों की टाउनशिप, 1243 प्लॉट्स वाली सबसे बड़ी कॉलोनी का खुला खजाना!
7 Photos
rajasthan government Project

दौसा में बन रही है सपनों की टाउनशिप, 1243 प्लॉट्स वाली सबसे बड़ी कॉलोनी का खुला खजाना!

राजस्थान के लिए अगले 3 दिन होंगे भारी, शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी! पढ़ें शाम की वेदर रिपोर्ट
7 Photos
Rajasthan weather news

राजस्थान के लिए अगले 3 दिन होंगे भारी, शीतलहर से लोगों की छूटेगी धूजणी! पढ़ें शाम की वेदर रिपोर्ट

भिवाड़ी में हवा इतनी खराब कि लोग खोजने लगे ऑक्सीजन! AQI पहुंचा 346

Bhiwadi News: राजस्थान के भिवाड़ी में एक बार फिर एयर पोल्यूशन की गंभीर समस्या लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है. मंगलवार को दर्ज हुए चिंताजनक AQI स्तर ने जहां स्थानीय नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है. वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की रातों की नींद भी हराम कर दी है.

शहर में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण अब आमजन के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है. लोग सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी परेशानी का सामना कर रहे हैं. प्रदूषण की बेकाबू स्थिति को देखते हुए 11 नवंबर से भिवाड़ी में ग्रेप-3 लागू किया गया था.

इसके तहत रीको-1, रीको-2 और नगरपरिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे फील्ड में उतरकर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कार्रवाई करें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

निर्देशों के बाद तीनों विभागों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अब तक 14 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना उन इकाइयों और व्यक्तियों पर लगाया है, जो प्रदूषण फैलाने और पर्यावरण नियमों की अवहेलना करने के दोषी पाए गए.

अधिकारियों का कहना है कि कई फैक्ट्रियां, डस्ट जनरेटिंग साइट्स और खुले में निर्माण कार्य करने वाले लोग बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिस कारण भारी-भरकम कार्रवाई करनी पड़ी. पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारी अमित जुआल ने बताया कि शहर की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए रोजाना बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं.

वर्तमान में पूरे शहर में 20 पानी के टैंकरों की मदद से मुख्य मार्गों को नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है. इसके अलावा दो एंटी स्मॉग गन लगातार धूल को नियंत्रित करने का काम कर रही हैं. नगरपरिषद की टीम प्रतिदिन करीब 65 किलोमीटर सड़कों की सफाई करवा रही है, ताकि धूल को कम किया जा सकें.

शहर का AQI कुछ दिन पहले 250 तक आया था, जिसके बाद ग्रेप-3 से हटाकर ग्रेप-2 लागू कर दिया गया था. मंगलवार को AQI फिर बढ़कर 346 पर पहुंच गया. इस अचानक बढ़ोतरी ने प्रशासन को एक बार फिर अलर्ट मोड पर ला दिया है. अधिकारी अब अन्य विभागों के साथ मिलकर दोबारा संयुक्त कार्रवाई की तैयारी में जुट गए हैं, ताकि शहर की हवा को नियंत्रित कर दोबारा गंभीर श्रेणी में पहुंचने से रोका जा सकें.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news