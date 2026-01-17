Zee Rajasthan
भिवाड़ी में पकड़ा गया फर्जी IPS, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का मिला नकली कार्ड

Rajasthan Crime: राजस्थान के भिवाड़ी में  खुद को आईपीएस अधिकारी बताने वाले एक फर्जी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. आरोपी ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर भिवाड़ी थाने पहुंचा था.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Kuldeep malwar
Published: Jan 17, 2026, 08:33 PM IST | Updated: Jan 17, 2026, 08:33 PM IST

Rajasthan Crime: राजस्थान के भिवाड़ी में उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताने वाले एक फर्जी व्यक्ति को गिरफ्तार किया. भिवाड़ी पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से यह बड़ा फर्जीवाड़ा समय रहते सामने आ गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी सौरभ कुमार ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर भिवाड़ी थाने पहुंचा.

थाने में पहुंचते ही उसने खुद को एसपीजी में तैनात एआईजी रैंक का आईपीएस अधिकारी बताया और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर रौब झाड़ने लगा. आरोपी ने दावा किया कि वह एक विशेष मिशन पर है और रात के समय थाने में रुकने के लिए बड़े वीआईपी कमरे की व्यवस्था कराने को कहा.

उसने अपनी पहचान पुख्ता करने के लिए एक आईपीएस अधिकारी का फर्जी पहचान पत्र भी दिखाया, जिसे देखकर शुरुआती तौर पर पुलिसकर्मी उसे असली अधिकारी ही समझ बैठे. हालांकि आरोपी की बातचीत देख थानाधिकारी सचिन शर्मा को उस पर संदेह हो गया. संदेह के आधार पर जब आरोपी के दस्तावेजों की गहन जांच की गई और उच्च अधिकारियों से जानकारी जुटाई गई तो पूरा मामला उजागर हो गया.

सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल की जानकारी

जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपी का न तो आईपीएस कैडर से कोई संबंध है और न ही एसपीजी से उसका कोई लेना-देना है. उसके पास मौजूद आईपीएस पहचान पत्र पूरी तरह से फर्जी पाया गया. पुलिस पूछताछ में आरोपी सौरभ कुमार ने स्वीकार किया कि वह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसे आईपीएस अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल की अच्छी जानकारी थी.

आईपीएस बताकर ली विशेष सुविधाएं

इसी जानकारी का गलत फायदा उठाते हुए उसने फर्जी आईपीएस कार्ड बनवाया और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी पर पुलिस लिखवाकर अलग-अलग इलाकों में खुद को बड़ा अधिकारी बताकर धाक जमाता रहा. आरोपी ने कई जगह खुद को आईपीएस बताकर विशेष सुविधाएं भी हासिल की थीं.

आईपीएस को क्या-क्या सुविधायां मिलती हैं?
अच्छे वेतन के साथ-साथ, उन्हें रहने के लिए घर, परिवहन, सुरक्षा गार्ड और घरेलू सहायकों की सुविधा भी मिलती है. उनके फोन का बिल, बिजली का बिल और चिकित्सा खर्च भी सरकार देती है. उन्हें आजीवन पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी मिलते हैं.
