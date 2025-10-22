सफेद चादर से ढका राजस्थान का भिवाड़ी, AQI 319 पार GRAP-2 लागू

Bhiwadi News : दिपावली के त्योहार की चमक-दमक खत्म होने के बाद अब प्रदूषण के काले धुएं के बादल छा गए है. राजस्थान की औद्योगिक नगरी भिवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है. दिवाली के तीसरे दिन ही AQI 319 को पार कर गया, जिसके चलते दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के साथ भिवाड़ी भी अलर्ट जोन में आ गया है.

खैरथल-तिजारा जिले सहित पूरे क्षेत्र में स्मॉग की चादर बिछ गई है और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं. NCR में ग्रैप 2 का चरण लागू कर दिया है, जिसमें कई पाबंदियां लगाई गई है. ग्रैप 2 में निर्माण कार्य बंद रहता है.

इलाके में डीजल जनरेटर पर रोक सहित खुले में कचरा जलाने को लेकर निर्देशित किया गया है. कोयला और लकड़ी से चलने वाले चूल्हों-भट्टियों पर सख्ती की गई है. स्थानीय अस्पतालों में सांस संबंधी शिकायतों के मामले दोगुने हो गए हैं. प्रदूषण के चलते बने इन हालातों पर डॉक्टरों का कहना है कि AQI 300 से ऊपर होने पर बच्चों,बुजुर्गों और अस्थमा रोगियों के लिए हवा जहर की तरह घातक साबित हो रही है.

विस्तार से समझिए की ग्रैप-2 के तहत प्रमुख पाबंदियां क्या है ?

डीजल जनरेटर के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी.

निजी वाहनों के उपयोग को सीमित किया जाएगा और पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा.

नगर निकायों को एंटी-स्मॉग गन से पानी का छिड़काव और सड़क सफाई अनिवार्य रूप से करनी होगी.

कचरे को खुले में जलाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा और डंपिंग साइट्स की निगरानी बढ़ाई जाएगी.

उद्योगों को पर्यावरण मानकों का पालन सख्ती से करना होगा.

स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा

पर्यावरण और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस स्थिति पर चिंता जताई है. 200 से अधिक AQI का मतलब है कि हवा में सूक्ष्म कण (PM2.5) सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक हैं, जो श्वसन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. डॉक्टरों ने अस्थमा, हृदय रोग और सीओपीडी के मरीजों को घर में रहने, मास्क पहनने और सुबह की सैर से बचने की सलाह दी हैं.

