/भिवाड़ी में फिल्मी स्टाइल फ्लैट में घुसा बदमाश, बच्चे की गर्दन पर चाकू रख की लाखों की लूट

Rajasthan Crime: राजस्थान के खैरथल-तिजारा के भिवाड़ी की हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बदमाश ने फिल्मी स्टाइल में फ्लैट के अंदर घुसकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला. मामला आशियाना तरंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 403 का है, जहां फ्लैट ऑनर शुभम सक्सेना के घर से निकलते ही आरोपी अंदर घुस गया.

घर में मौजूद करीब 3 साल के मासूम बच्चे की गर्दन पर चाकू रख दिया और महिला के मुंह में कपड़ा डालकर और उसे चाकू की नोक पर बंधक बना लिया गया. आरोपी ने मासूम बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर महिला को डराया और करीब 70 हजार रुपये नगद और दो सोने के कड़े लूट लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

आधे घंटे तक फ्लैट के अंदर रहा बदमाश

वहीं, इस दौरान दूसरा डिलीवरी बॉय महिला के घर पहुंचा तो बदमाश ने डिलीवरी बॉय को घर के बाहर ही रोका और 145 रुपए दिए और पार्सल लेकर भेज दिया. ताकि किसी को शक ना हो सकें. बताया जा रहा है कि आरोपी करीब आधे घंटे तक फ्लैट के अंदर मौजूद रहा.

घटना की सूचना मिलते ही भिवाड़ी एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, एएसपी, डीएसपी और भिवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

शुभम सक्सेना ने बताया कि वह गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर है और उसकी गाड़ी पंचर थी, जिसके चलते वह सुबह अपने दोस्त अजय शर्मा के साथ ड्यूटी पर गया था. घर में पत्नी और उसका दो साल का बेटा था.

पत्नी को बनाया बंधक

इसके बाद बदमाश घर पर एक पार्सल वाला बनकर आया. अपूर्वा के पूछने पर युवक ने बताया कि वह पार्सल वाला है, जसके बाद उसने गेट खोल दिया. गेट खोलते ही युवक धक्का देकर अंदर घुसा और 2 साल के बेटे की गर्दन पर चाकू रख दिया था और पत्नी को बंधक बनाकर चोरी की.

इस वारदात ने आशियाना जैसी हाई सिक्योरिटी सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच बदमाश फ्लैट तक कैसे पहुंचा और आधे घंटे तक अंदर क्या करता रहा, इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सोसाइटी के हर महीने मोटा मेंटिनेंस देने के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो चिंता का विषय है.