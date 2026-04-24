/अलवर में नाबालिग से अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म, ग्रामीणों ने आरोपियों की गाड़ी में लगाई आग

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर रैणी थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें दो लोगों के नामजद सहित तीन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. वहीं जब आरोपी घटना को अंजाम देकर वापिस पीड़िता को छोड़ने आए, तो भीड़ को देखकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए. आक्रोशित भीड़ ने उनकी गाड़ी में आग लगा दी.

सूचना पर रैणी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जली हुई गाड़ी को कब्जे में लेकर रैणी थाने में ले आए. दरअसल यहां एक गांव की कक्षा 11 की छात्रा का कुछ युवकों ने स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया था, उसके बाद छात्रा से तीन युवकों ने दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिए, जिसके बाद आरोपी छात्रा को वापिस छोड़ने आए, तो ग्रामीणों की भीड़ देखकर लड़की और गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए थे. इस संबंध में नाबालिग बालिका के भाई ने रैणी थाने में मामला दर्ज करवाया है.

रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता का देहांत हो चुका है और उसकी 15 वर्षीय बहन कक्षा 11 की छात्रा है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ती है. वह गुरुवार को सुबह 8 बजे स्कूल पैदल जा रही थी, तो रास्ते में एक बोलेरो गाड़ी आई और उसकी बहन को जबरन गाड़ी में खींच लिया, जिसमें दो लड़के थे.

उन्होंने गाड़ी में उसकी बहन के हाथ बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांध दी एवं रास्ते में एक लड़के को गाड़ी में बिठाया, उसके बाद उसकी बहन को वो अज्ञात स्थान पर ले गए और पट्टी खोली, तो एक कमरे में थे. जहां पर उक्त तीनों ने बारी-बारी से उसकी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया और तीनों ने आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना धमकी दी कि किसी को कुछ कहा तो तेरे भाई को जान से खत्म कर देंगे.

उसके बाद उन्होंने पीड़िता को दुबारा गाड़ी में बैठाया व आंखों पर पट्टी बांधकर करीब 1 बजे जहां से उठाया था. वहीं पर कुछ दूर छोड़कर भाग गए. जहां भीड़ देखकर वह अपनी गाड़ी भी छोड़ गए, जिसमें लोगों ने आग लगा दी थी. पुलिस ने पॉक्सो में मामला दर्ज कर आरोपियों को भी डिटेन कर लिया है. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच डीएसपी मनीषा कर रही है.