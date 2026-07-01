/अलवर में नौकरी छूटने के बाद 42 वर्षीय व्यक्ति ने दी जान, बेरोजगारी और तनाव बना वजह!

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Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 42 वर्षीय एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान सिद्धार्थ के रूप में हुई है, जो बडाया मेडिकल के पीछे सिद्धार्थ विहार का निवासी था.
दो महीने पहले छूटी थी नौकरी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया. एनईबी थाने के हेड कांस्टेबल फतेह सिंह के अनुसार, सिद्धार्थ उद्योग नगर स्थित एक कंपनी में कार्यरत था, लेकिन करीब दो महीने पहले उसकी नौकरी चली गई थी.
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मानसिक तनाव से जूझ रहा था शख्स
प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि नौकरी छूटने के बाद वह मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रहा था. बुधवार को उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं. मृतक अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है.
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