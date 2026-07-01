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अलवर में नौकरी छूटने के बाद 42 वर्षीय व्यक्ति ने दी जान, बेरोजगारी और तनाव बना वजह!

Rajasthan Crime: अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में 42 वर्षीय सिद्धार्थ ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. शुरुआती जांच में सामने आया है कि उद्योग नगर स्थित कंपनी की नौकरी दो महीने पहले छूटने के बाद वह मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहा था.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jul 01, 2026, 06:36 PM|Updated: Jul 01, 2026, 06:36 PM
अलवर में नौकरी छूटने के बाद 42 वर्षीय व्यक्ति ने दी जान, बेरोजगारी और तनाव बना वजह!
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 42 वर्षीय एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान सिद्धार्थ के रूप में हुई है, जो बडाया मेडिकल के पीछे सिद्धार्थ विहार का निवासी था.

दो महीने पहले छूटी थी नौकरी

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया. एनईबी थाने के हेड कांस्टेबल फतेह सिंह के अनुसार, सिद्धार्थ उद्योग नगर स्थित एक कंपनी में कार्यरत था, लेकिन करीब दो महीने पहले उसकी नौकरी चली गई थी.

मानसिक तनाव से जूझ रहा था शख्स

प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि नौकरी छूटने के बाद वह मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रहा था. बुधवार को उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं. मृतक अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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