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दिल्ली से अलवर तक छाया मातम... 2 मासूम बच्चों के पिता जज ने उठाया खौफनाक कदम

Rajasthan Crime: अलवर के न्यायिक अधिकारी ने दिल्ली में आत्महत्या की. मृतक के पिता ने बहू पर प्रताड़ना के आरोप लगाए. पति आत्महत्या के लिए बाथरूम में घुसा और पत्नी दूसरे कमरे में चली गई. पिता बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तब तक अमन की मौत हो गई थी.
 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: May 03, 2026, 07:46 PM|Updated: May 03, 2026, 07:46 PM
दिल्ली से अलवर तक छाया मातम... 2 मासूम बच्चों के पिता जज ने उठाया खौफनाक कदम
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan News: राजस्थान के अलवर निवासी मृतक जज अमन कुमार हसन खा मेवात नगर के रहने वाले हैं. साल 2022 में उनकी शादी उनकी सहपाठी स्वाति के साथ बड़ी धूम धाम से हुई थी. स्वाति भी ज्युडिशियल सर्विस में है, इनके दो बेटे है, एक करीब दो साल का और एक आठ माह का बेटा है लेकिन अमन द्वारा आत्म हत्या करने से पूरा परिवार उजड़ गया.
वहीं, उनके परिवार में माता पिता और भाई बहनों का रो-रो कर बुरा हाल है. रविवार सुबह अलवर में अमन का अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस दौरान अमन के पिता एडवोकेट प्रेम कुमार शर्मा ने रोते-रोते कहा कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया. उन्हें अफसोस है, अमन ने इतना बड़ा कदम उठाया और मैं कुछ नहीं कर पाया.

उन्होंने बताया शादी के बाद दो साल तक सब ठीक-ठाक था लेकिन दूसरा बेटा होने के बाद हालात बिगड़ते चले गए. वह पूरी तरह टूट चुका था लेकिन उन्हें ऐसी आशा नहीं थी कि अमन इतना कमजोर हो जाएगा. उन्होंने बताया पिछले दो-तीन महीने से वह बहुत ज्यादा परेशान था. अमन बार-बार कहता था कि मैं दोनों बहनों से परेशान हूं, अमन की पत्नी की बड़ी बहन जो आईएएस है वह जम्मू में लगी हुई है लेकिन ज्यादातर वह दिल्ली में रहती हैं.

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पिता ने बताई ये बात

आरोप लगे कि वह दोनों से परेशान था. यह दोनों इसे परेशान और टॉर्चर करते थे. उसके पास सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं बचा था. उन्होंने बताया कि मैं 1 तारीख को वृंदावन से आया था और लगभग शाम को 8:00 बजे अमन का कॉल आया. उसने कहा कि यह मेरी आखिरी कॉल है और मैं नहीं रह पाऊंगा. उसके बाद वह तुरंत दिल्ली पहुंच गए. रात करीब 12:00 अमन के घर पहुंचे, वहां दोनों पति-पत्नी अलग-अलग कमरों में सोए हुए थे और वह बेटे के पास जाकर सो गए. उन्होंने बहू के चाचा युद्धवीर को फोन कर सुबह आने के लिए कहा, वह सुबह आए लेकिन कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया और चले गए.

उन्होंने बताया कि उसके बाद वह उसकी बहन के पास भी गए लेकिन वहां भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, फिर घर जाकर अमन से बोले कि अलवर चलते हैं लेकिन अमन ने कहा कि आप यही थोड़ी देर लॉबी में बैठो मैं एक बार स्वाती यानी पत्नी से बात कर लेता हूं. वह कमरे में बात करने चले गए काफी देर बाद स्वाती बाहर निकली और दूसरे कमरे में चली गई.

अमन बाथरूम में लेकर गया था चुन्नी

स्वाति से जब पूछा कि अमन कहां है तो उसने जवाब दिया मुझे नहीं पता , उन्होंने अमन को जब इधर-उधर नहीं देखा तो उन्होंने उसके फोन पर घंटी की तो वह बाथरूम में घंटी बजी लेकिन वह लॉक था , फिर आवाज भी लगाई लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला तो बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर गए. वहां देखा अमन चुन्नी से फंदा बनाकर लटका हुआ मिला , तुरंत उसे अस्पताल लेकर के गए लेकिन वह बच नहीं पाया.

इस दौरान स्वाति अपने चाचा और बहन के साथ बाहर निकल गई थी. उन्होंने आरोप लगाया, वह चाहते थे कि अमन आत्महत्या करें जबकि अमन जब बाथरूम में गया, वह चुन्नी उठाकर गया था. स्वाती अंदर कमरे में मौजूद थी , स्वाती ने उसे बचाने की बजाय उसे आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया.

सीसीटीवी फुटेज की जांच

अलवर में अमन की मां-पिता, बहन-बहनोई सहित सभी परिवार जनों का रो-रो के बुरा हाल बना हुआ है. अलवर निवासी मृतक अमन कुमार कड़कड़डूमा कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) में सचिव पद पर कार्यरत थे.

शनिवार को मृतक के बहनोई ने सफदरजंग थाने में घटना की जानकारी दी. पुलिस मौके पर पहुंची और अमन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव का अलवर में अंतिम संस्कार किया गया. पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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