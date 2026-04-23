/अलवर में पिकअप-कार टक्कर के बाद जमकर बरसे लाठी-डंडे, 8 लोग घायल

Alwar Fight: राजस्थान के अलवर जिले में रामगढ़ थाना क्षेत्र के पिपरोली गांव के मोती बास में बुधवार शाम एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते लाठी-डंडों की झड़प में बदल गई, जिसमें महिलाओं सहित कुल 8 लोग घायल हो गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार, शाम करीब 6:30 बजे एक पिकअप और कार की आपस में टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया, लेकिन विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ.

गुरुवार दोपहर एक पक्ष के जैकम पुत्र फजर खान निवासी मोती बास, पिपरोली ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. उसने आरोप लगाया कि शाम करीब 7:30 बजे नन्ने खान अपने परिजनों के साथ पुरानी रंजिश के चलते लाठी-डंडों के साथ उसके घर पहुंचा और हमला कर दिया, जिसमें उसके परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जैकम के परिजन शराब के नशे में उनके घर आए और गाली-गलौज करते हुए पहले हमला किया, जिसमें उनकी ओर से भी एक महिला सहित चार लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद सभी घायलों को रामगढ़ उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया. सभी घायलों का उपचार जारी है.

रामगढ़ पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और हर पहलू से जांच की जा रही है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है.

