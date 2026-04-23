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अलवर में पिकअप-कार टक्कर के बाद जमकर बरसे लाठी-डंडे, 8 लोग घायल

Alwar Fight: अलवर जिले में रामगढ़ थाना क्षेत्र के पिपरोली गांव के मोती बास में बुधवार शाम एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Apr 23, 2026, 04:47 PM|Updated: Apr 23, 2026, 04:47 PM
अलवर में पिकअप-कार टक्कर के बाद जमकर बरसे लाठी-डंडे, 8 लोग घायल
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Alwar Fight: राजस्थान के अलवर जिले में रामगढ़ थाना क्षेत्र के पिपरोली गांव के मोती बास में बुधवार शाम एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते लाठी-डंडों की झड़प में बदल गई, जिसमें महिलाओं सहित कुल 8 लोग घायल हो गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार, शाम करीब 6:30 बजे एक पिकअप और कार की आपस में टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया, लेकिन विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ.

गुरुवार दोपहर एक पक्ष के जैकम पुत्र फजर खान निवासी मोती बास, पिपरोली ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. उसने आरोप लगाया कि शाम करीब 7:30 बजे नन्ने खान अपने परिजनों के साथ पुरानी रंजिश के चलते लाठी-डंडों के साथ उसके घर पहुंचा और हमला कर दिया, जिसमें उसके परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जैकम के परिजन शराब के नशे में उनके घर आए और गाली-गलौज करते हुए पहले हमला किया, जिसमें उनकी ओर से भी एक महिला सहित चार लोग घायल हुए हैं. घटना के बाद सभी घायलों को रामगढ़ उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया. सभी घायलों का उपचार जारी है.

रामगढ़ पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं और हर पहलू से जांच की जा रही है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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