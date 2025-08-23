Zee Rajasthan
mobile app

अलवर के लाडपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 15 लोग घायल

Rajasthan Crime: अलवर जिले में रामगढ़ थाना अंतर्गत लाडपुर गांव में शुक्रवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया. दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जमकर पथराव किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 23, 2025, 09:23 IST | Updated: Aug 23, 2025, 09:23 IST

Trending Photos

राजस्थान में आमजन को तगड़ा झटका, सरस घी के दामों में हुई तगड़ी बढ़ोतरी
6 Photos
jaipur news

राजस्थान में आमजन को तगड़ा झटका, सरस घी के दामों में हुई तगड़ी बढ़ोतरी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश की चेतावनी, सीकर-नागौर-दौसा समेत 26 जिलों में अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश की चेतावनी, सीकर-नागौर-दौसा समेत 26 जिलों में अलर्ट जारी

Reel बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं जगह, बीकानेर के ये स्पॉट्स आपके लिए हैं परफेक्ट
6 Photos
Bikaner City

Reel बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं जगह, बीकानेर के ये स्पॉट्स आपके लिए हैं परफेक्ट

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन सा जिला है सबसे कम पढ़ा-लिखा? जवाब हैरान कर देगा!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन सा जिला है सबसे कम पढ़ा-लिखा? जवाब हैरान कर देगा!

अलवर के लाडपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 15 लोग घायल

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर जिले में रामगढ़ थाना अंतर्गत लाडपुर गांव में शुक्रवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया. दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जमकर पथराव किया. जिसमें दोनों पक्षों के करीबन पन्द्रह लोग गंभीर घायल हुए हैं.

झगड़े की सूचना पर रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायलों को रामगढ़ सीएचसी लेकर पहुंचे. जहां पर दोनों पक्षों का प्राथमिक इलाज कराया. जिनमें से गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने एक दर्जन लोगों को अलवर रैफर कर दिया.

एक पक्ष के रुस्तम खान ने बताया कि उनके ही परिवार के साहबूदीन के परिवार के लोगों ने उनके घर पर आकर जानलेवा हमला व जमकर पथराव किया है. उनके परिवार के सहजल, मुमताज, शौकत, दिलशान,हंसीरा, नोहिदा,वारिशा सैफअली महिला सहित आठ लोग गंभीर घायल हुए हैं.

Trending Now

वहीं तीसरे पक्ष में साहबूदीन पुत्र रहीम खान ने आरोप लगाया कि रुस्तम खान के परिवार के लोगों ने उनके घर पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. जमकर पथराव भी किया और उनके परिवार के आसीन, साहबदीन, रिजवान, साजिदा, दिलशाना, तारिफ, जाहिदा सूफेदा महिला सहित 7 लोग घायल हुए हैं.

थानाधिकारी विजेंद्र सिंह का कहना है कि लाडपुर गांव में झगड़े की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया. जिनमें से गंभीर घायलों को अलवर रेफर कर दिया है.

अब गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है. पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाने के लिए दोनों पक्षों के 1/2 दर्जन लोगों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया है. दोनों पक्षों के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी. उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया.

दरअसल ये जमीन एससी कि है. जिन पर कब्जा दोनों पक्षों का है. जो हाईवे रोड पर आने से उस जमीन की कीमत करोड़ों में हो गई. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा चल रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news