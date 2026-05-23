/अलवर के सरकारी अस्पताल में शर्मनाक हरकत, कर्मचारी ने महिला से की छेड़छाड़

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. देर रात ड्यूटी पर तैनात एक नर्सिंग कर्मचारी पर मरीज की अटेंडेंट महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. आरोपी की जमकर पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई महज नौकरी से हटाने तक सीमित रहने से मामला और गरमा गया है.

क्या है पूरा मामला?

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घटना अलवर के राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के मेल सर्जिकल वार्ड की है. आरोप है कि नरेंद्र नाम का कर्मचारी रात में नशे की हालत में ड्यूटी पर था. इसी दौरान उसने वार्ड में भर्ती मरीज की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की. हैरानी की बात यह भी सामने आई कि वार्ड में उस समय पर्याप्त रोशनी नहीं थी, जिसका आरोपी ने फायदा उठाया. इतना ही नहीं, उसी वार्ड में मौजूद एक अन्य मरीज की अटेंडेंट बेटी के साथ भी अभद्रता किए जाने के आरोप लगे हैं.

घटना के बाद वार्ड में हंगामा मच गया. परिजनों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. इस घटना ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है.

प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल

मामले में पीएमओ डॉ. प्रवीण शर्मा का कहना है कि आरोपी कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगाया गया था और उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है. एजेंसी को भी इसकी सूचना दे दी गई है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी गंभीर घटना में सिर्फ नौकरी से हटाना पर्याप्त कार्रवाई है. क्या अस्पताल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है.

जिम्मेदारी तय होगी या नहीं

सरकारी अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अस्पताल प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है. ऐसे में यह घटना सिर्फ एक कर्मचारी की गलती भर नहीं, बल्कि सिस्टम की बड़ी चूक को भी उजागर करती है. जरूरत है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, साथ ही संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी की भूमिका की भी जांच कर उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए.

सवाल यह भी है कि क्या पीड़ित पक्ष को अस्पताल प्रशासन और एजेंसी दोनों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराना चाहिए. यह मामला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है. अगर अब भी सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसी घटनाएं दोबारा होने से रोकना मुश्किल होगा.