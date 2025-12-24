Zee Rajasthan
Rajasthan Crime Files: जब मेरठ के नीले ड्रम कांड की स्क्रिप्ट कॉपी कर राजस्थान में कर दी थी पेस्ट, अलवर में पत्नी ने पति की हत्या कर ऐसे छिपाई थी लाश

Rajasthan Crime Files: राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल-तिजारा क्षेत्र में किशनगढ़बास कस्बे में अगस्त 2025 में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ नीले ड्रम मर्डर केस से मिलता-जुलता है.

Published: Dec 24, 2025, 10:17 AM IST | Updated: Dec 24, 2025, 10:17 AM IST

Rajasthan Crime Files: जब मेरठ के नीले ड्रम कांड की स्क्रिप्ट कॉपी कर राजस्थान में कर दी थी पेस्ट, अलवर में पत्नी ने पति की हत्या कर ऐसे छिपाई थी लाश

Rajasthan Crime Files: राजस्थान अलवर के खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास में अगस्त महीने में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया था, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ नीले ड्रम कांड की याद ताजा कर देता है. यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को नीले ड्रम में छिपाकर नमक डाल दिया, ताकि लाश जल्दी गल जाए.

मृतक हंसराम उर्फ हंसराज उर्फ सूरज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था. वह ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था. डेढ़ महीने पहले ही वह अपनी पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता और तीन बच्चों के साथ अलवर के किशनगढ़बास में किराए के मकान में रहने आया था. मकान मालिक का बेटा जितेंद्र शर्मा भी भट्ठे पर काम करता था और यहीं से लक्ष्मी के साथ उसके अवैध संबंध शुरू हो गए.

जांच में पता चला कि हंसराम को पत्नी के संबंधों का शक हो गया था. दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे. हंसराम शराब का आदी था और अक्सर जितेंद्र के साथ पीता था. इसी बहाने जितेंद्र घर आता-जाता रहता था. भट्ठा बंद होने पर हंसराम यूपी लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जितेंद्र ने उसे अपने मकान में कम किराए पर कमरा देकर रोक लिया. उसने वादा किया कि जल्द नौकरी लगवा देगा, लेकिन मन में हत्या की साजिश रच रहा था.

17 अगस्त को मकान मालिक की पत्नी मिथलेश को छत से तेज बदबू आई. पुलिस को बुलाया तो छत पर बने कमरे में नीला ड्रम मिला. ड्रम खोलने पर हंसराम का शव बरामद हुआ. गला धारदार हथियार से कटा था और शव पर नमक डाला गया था. लक्ष्मी ने कुछ दिन पहले ही पानी की दिक्कत बताकर मकान मालिक से यह ड्रम मांगा था.

हत्या के बाद लक्ष्मी और जितेंद्र तीनों बच्चों को लेकर फरार हो गए. पुलिस ने सूचना के आधार पर उन्हें अलवर के ही एक दूसरे ईंट भट्ठे से गिरफ्तार कर लिया. मृतक के 8 साल के बेटे हर्षल ने पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे किए. उसने बताया कि घटना वाली रात पापा, मम्मी और जितेंद्र अंकल शराब पी रहे थे. झगड़ा हुआ तो जितेंद्र ने पापा का मुंह दबाया और मम्मी ने पैर पकड़े. सुबह उसने देखा कि दोनों शव को ड्रम में डाल रहे हैं.

लक्ष्मी सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की शौकीन थी. उसकी कुछ रील्स में पति के साथ डायलॉग थे, जैसे "मर गई तो अलग बात, वरना जिंदा रही तो तुझे छोड़ने वाली नहीं". परिवार वाले रील्स बनाने से नाराज थे और मना करते थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया और पूछताछ में उन्होंने कबूल कर लिया कि संबंध छिपाने के लिए हत्या की साजिश रची. बच्चे अब दादा-दादी के पास हैं. यह मामला मेरठ के उस कांड से मिलता-जुलता है, जहां पत्नी और प्रेमी ने पति को मारकर शव के टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया था. अलवर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर मामले का खुलासा किया.

