Rajasthan Crime Files: अलवर में 'नीले ड्रम' ने उगली थी लाश! 8 साल के बेटे ने किया था मां की करतूतों का पर्दाफाश

Rajasthan Crime Files: लखनऊ में मेरठ जैसी ‘नीले ड्रम’ वाली खौफनाक वारदात ने लोगों को दहशत में डाल दिया है. 21 साल के बेटे अक्षत ने पहले अपने पिता मानवेंद्र सिंह को गोली मार दी और फिर उनके शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. लाश को ठिकाने लगाने का तरीका बेहद भयावह था, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है.

बता दें कि इसी तरह का एक खौफनाक मामला राजस्थान में भी सामने आया था. राजस्थान के अलवर जिले में ‘नीले ड्रम’ से जुड़ी ऐसी वारदात हुई थी, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए थे. इस मामले की कहानी इतनी डरावनी थी कि उसे पढ़कर ही रूह कांप उठती है.

राजस्थान के अलवर में एक नीले ड्रम से जब लाश बरामद हुई थी, तब पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. इस खौफनाक कत्ल की कहानी किसी चश्मदीद या आरोपियों ने नहीं, बल्कि बेरहमी से मारे गए शख्स के 8 साल के मासूम बेटे ने पुलिस को सुनाई थी. उसने बताया था कि उसकी मां सुनीता ने मकान मालिक जितेंद्र के साथ मिलकर उसके पिता हंसराज की हत्या कर दी थी. बच्चे की गवाही ने इस गुनाह की परतें खोल दी थीं और सच सामने आ गया था.

नीले ड्रम से निकली लाश

राजस्थान के अलवर जिले में यह सनसनीखेज वारदात सामने आई थी. यहां एक नीले ड्रम से 35 वर्षीय हंसराज उर्फ सूरज की लाश बरामद हुई थी. शव पर नमक डाला गया था ताकि वह जल्दी गल जाए. जब बदबू की शिकायत पुलिस तक पहुंची थी, तब टीम मौके पर गई और ड्रम खोला गया. अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया था. ड्रम के भीतर कपड़ों में लिपटी लाश पड़ी थी.

मासूम बेटे ने बताई मां की करतूत

इस हत्याकांड का सबसे बड़ा गवाह हंसराज का आठ साल का बेटा हर्षल बना था. उसी ने पुलिस के सामने पूरी घटना का खुलासा किया था. मासूम ने बताया था कि उसकी मां सुनीता और मकान मालिक जितेंद्र अंकल ने मिलकर उसके पिता की हत्या की थी. बच्चे ने कहा था कि मां ने ही पापा की लाश ड्रम में डाली थी और ऊपर से नमक छिड़ककर पत्थर रख दिया था.

शराब पीने के बाद हुआ झगड़ा

हर्षल ने पुलिस को बताया था कि वारदात वाली रात उसके पिता, मां और जितेंद्र साथ बैठकर शराब पी रहे थे. मां ने दो पैग लिए थे, जबकि पिता और जितेंद्र ने ज्यादा शराब पी थी. इसी दौरान उसके पिता ने आपा खो दिया था और मां के साथ मारपीट शुरू कर दी थी. जितेंद्र ने बीच-बचाव किया था और तीनों बच्चों को कमरे में सुला दिया गया था.

नींद खुली तो दिखा खौफनाक मंजर

हर्षल के मुताबिक, रात में जब उसकी नींद खुली थी तो उसने अपने पिता को बिस्तर पर पड़ा देखा था. सुबह उठने पर भी वे वहीं पड़े थे और जितेंद्र भी कमरे में मौजूद था. तभी जितेंद्र ने उससे कहा था कि उसके पापा मर गए हैं. इसके बाद मां और जितेंद्र ने मिलकर शव को नीले ड्रम में डाल दिया था और ऊपर से नमक डालकर ढक्कन बंद कर दिया था.

बच्चों संग ड्रम ले गए थे ईंट भट्टे पर

बच्चे ने पुलिस को यह भी बताया था कि मां और जितेंद्र यहीं नहीं रुके थे. वे बच्चों को साथ लेकर ड्रम को ईंट भट्टे तक ले गए थे. वहां जितेंद्र के जानने वाले लोग थे. हालांकि पुलिस को पहले ही शक हो गया था और टीम मौके पर पहुंच गई थी. वहीं से सुनीता और जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया था.

प्यार और धोखे की कहानी

हर्षल ने बताया था कि मकान मालिक जितेंद्र अक्सर उनके घर आता था. वह उसकी मां से प्यार जताता था और बच्चों को टॉफियां व अन्य चीजें लाकर देता था. यहां तक कि स्कूल में दाखिला भी उसी ने करवाया था. जब हंसराज को इस रिश्ते की भनक लगी थी, तब वे नाराज हो गए थे और अक्सर सुनीता से मारपीट करने लगे थे.

पति की हिंसा और पत्नी का गुस्सा

बच्चे ने पुलिस को बताया था कि गुस्से में उसके पिता मां को बीड़ी से जलाते थे. एक बार उन्होंने उस पर भी ब्लेड से हमला किया था. रोज-रोज की मारपीट के बीच सुनीता और जितेंद्र का रिश्ता और गहराता गया था. आखिरकार दोनों ने मिलकर हंसराज को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी और उसकी हत्या कर दी थी.

बदबू से खुला राज

हत्या के बाद सुनीता और जितेंद्र ने ड्रम को घर की छत पर छिपा दिया था. कुछ समय बाद मकान मालिक की पत्नी जब छत पर गई थी, तो बदबू से परेशान हो गई थी. पहले उसे लगा था कि कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन गंध बढ़ने पर उसे ड्रम पर शक हुआ था. हालांकि वह ड्रम खोल नहीं पाई थी और पुलिस को सूचना दी गई थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्रम खोला था, जिसमें नमक से ढकी लाश मिली थी.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

मामले की जांच में जुटी अलवर पुलिस ने शव की पहचान हंसराज उर्फ सूरज, निवासी शाहजहांपुर (यूपी) के रूप में की थी. शुरुआती जांच में धारदार हथियार से हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी. अलवर के डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह ने बताया था कि सुनीता और जितेंद्र को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की गई थी.

कॉलोनी में फैल गई थी दहशत

हंसराज करीब दो महीने पहले ही किराए के मकान में रहने आया था और ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहा था. पड़ोसियों के मुताबिक, उनके घर में अक्सर झगड़े होते थे. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया था. लोग इस केस की तुलना मेरठ के चर्चित मुस्कान केस से कर रहे थे और कह रहे थे कि यह वारदात भी उतनी ही खौफनाक थी.

