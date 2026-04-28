/अलवर में मां बनी कातिल, चार साल की बच्ची का घोंटा गला, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

Rajasthan Crime: अलवर जिले में राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ में 17 अप्रैल 2026 को अपनी ही चार वर्षीय बेटी की हत्या करने वाली आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है.
Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ में 17 अप्रैल 2026 को सामने आए दिल दहला देने वाले मामले में पुलिस ने अपनी ही चार वर्षीय बेटी की हत्या करने वाली आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है. थानाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी और अब आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है.
मंगलवार सुबह पुलिस आरोपी महिला को घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां मौका तस्दीक (घटनास्थल का निरीक्षण) किया गया. इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा. पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण भी करवा लिया है. प्रकरण के अनुसार, 16 अप्रैल को मृतका के ताऊ सूरज सैनी ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.
उन्होंने बताया कि सभी लोग एक ही मकान में रहते हैं. शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे उन्होंने अपने भाई संतोष के बच्चों को स्कूल के लिए आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद संतोष की पत्नी शीला ने दरवाजा खोला, तो उसके हाथों पर कटे हुए घाव और चोट के निशान दिखाई दिए. वहीं चार वर्षीय बच्ची गरीमा बेहोश हालत में पड़ी थी, जिसके गले पर निशान थे.
परिजन तुरंत मां-बेटी को राजगढ़ के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. जांच में सामने आया कि बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अब आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है.
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