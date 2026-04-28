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अलवर में मां बनी कातिल, चार साल की बच्ची का घोंटा गला, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

Rajasthan Crime: अलवर जिले में राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ में 17 अप्रैल 2026 को अपनी ही चार वर्षीय बेटी की हत्या करने वाली आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Apr 28, 2026, 02:27 PM|Updated: Apr 28, 2026, 02:27 PM
अलवर में मां बनी कातिल, चार साल की बच्ची का घोंटा गला, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा
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Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ में 17 अप्रैल 2026 को सामने आए दिल दहला देने वाले मामले में पुलिस ने अपनी ही चार वर्षीय बेटी की हत्या करने वाली आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है. थानाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी और अब आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है.

मंगलवार सुबह पुलिस आरोपी महिला को घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां मौका तस्दीक (घटनास्थल का निरीक्षण) किया गया. इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा. पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण भी करवा लिया है. प्रकरण के अनुसार, 16 अप्रैल को मृतका के ताऊ सूरज सैनी ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

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उन्होंने बताया कि सभी लोग एक ही मकान में रहते हैं. शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे उन्होंने अपने भाई संतोष के बच्चों को स्कूल के लिए आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद संतोष की पत्नी शीला ने दरवाजा खोला, तो उसके हाथों पर कटे हुए घाव और चोट के निशान दिखाई दिए. वहीं चार वर्षीय बच्ची गरीमा बेहोश हालत में पड़ी थी, जिसके गले पर निशान थे.

परिजन तुरंत मां-बेटी को राजगढ़ के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. जांच में सामने आया कि बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अब आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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