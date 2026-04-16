Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Alwar
  • /अलवर में मजदूरी के पैसों को लेकर खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के कई लोग घायल

अलवर में मजदूरी के पैसों को लेकर खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के कई लोग घायल

Alwar Fight News: अलवर जिले में सदर थाना क्षेत्र में मजदूरी के पैसों को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुए विवाद में एक ही परिवार के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Apr 16, 2026, 01:13 PM|Updated: Apr 16, 2026, 01:13 PM
अलवर में मजदूरी के पैसों को लेकर खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के कई लोग घायल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar Fight News: राजस्थान के अलवर जिले में सदर थाना क्षेत्र स्थित भूगोर गांव में मजदूरी के पैसों को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. इस घटना में एक ही परिवार के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घायलों को तुरंत अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. जानकारी के अनुसार, भूगोर निवासी राजेश कुमावत अपने पड़ोसी से मजदूरी के करीब ढाई हजार रुपये लेने गया था. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई.

आरोप है कि अशोक कुमावत और उसके परिजनों ने राजेश के साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, अशोक पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने बाहरी लोगों को बुलाकर रात के समय सो रहे राजेश के परिवार पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला करवाया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

अलवर शहर की एनईबी कॉलोनी में सोमवार दोपहर अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना करीब 12 बजे कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित मकान नंबर 2/81 में हुई, जहां राजेश सोनी के मकान में नीचे बने किराएदार के पोर्शन में आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया.

घटना के समय किराएदार अपने काम पर बाहर गया हुआ था, जबकि घर में तीन छोटे-छोटे बच्चे मौजूद थे. गनीमत रही कि पड़ोसियों और मकान मालिक ने तत्परता दिखाते हुए तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Alwar Fight News
rajasthan crime
alwar news

About the Author

Aman Singh

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
6 महीने बाद जनसुनवाई में बड़ा ड्रामा! जमीन विवादों की बाढ़, नेताओं में हुई तीखी बहस

6 महीने बाद जनसुनवाई में बड़ा ड्रामा! जमीन विवादों की बाढ़, नेताओं में हुई तीखी बहस

jaipur news
2

डॉक्टर के क्वार्टर की सीढ़ियों पर मिला महिला चिकित्सा कर्मी का शव, डॉक्टर से पूछताछ जारी

Rajasthan Murder Case
3

Dholpur News: पति ने पत्नी की पीट-पीट कर डाली हत्या, चरित्र को लेकर करता था शक

Dholpur News
4

रणथंभौर में दिखा कूनो से भटका चीता! गांव में मचा हड़कंप, तलाश में जुटी टीम

Sawai Madhopur News
5

Dungarpur: 37 साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, जिला पुलिस की टॉप-10 सूची में था शामिल

dungarpur news