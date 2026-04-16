/अलवर में मजदूरी के पैसों को लेकर खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के कई लोग घायल

Alwar Fight News: राजस्थान के अलवर जिले में सदर थाना क्षेत्र स्थित भूगोर गांव में मजदूरी के पैसों को लेकर दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. इस घटना में एक ही परिवार के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घायलों को तुरंत अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. जानकारी के अनुसार, भूगोर निवासी राजेश कुमावत अपने पड़ोसी से मजदूरी के करीब ढाई हजार रुपये लेने गया था. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई.

आरोप है कि अशोक कुमावत और उसके परिजनों ने राजेश के साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, अशोक पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने बाहरी लोगों को बुलाकर रात के समय सो रहे राजेश के परिवार पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला करवाया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.



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अलवर शहर की एनईबी कॉलोनी में सोमवार दोपहर अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. यह घटना करीब 12 बजे कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित मकान नंबर 2/81 में हुई, जहां राजेश सोनी के मकान में नीचे बने किराएदार के पोर्शन में आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया.

घटना के समय किराएदार अपने काम पर बाहर गया हुआ था, जबकि घर में तीन छोटे-छोटे बच्चे मौजूद थे. गनीमत रही कि पड़ोसियों और मकान मालिक ने तत्परता दिखाते हुए तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

