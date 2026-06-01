Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /बीच-बचाव करना पड़ा भारी, बेरहम पिटाई के बाद 3 बच्चों के पिता की मौत

बीच-बचाव करना पड़ा भारी, बेरहम पिटाई के बाद 3 बच्चों के पिता की मौत

Rajasthan Crime: अलवर जिले में तीन दिन पहले हुई मारपीट की घटना ने रविवार को दर्दनाक मोड़ ले लिया. इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए युवक सोनू प्रजापत की इलाज के दौरान मौत हो गई.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jun 01, 2026, 07:07 AM|Updated: Jun 01, 2026, 07:07 AM
बीच-बचाव करना पड़ा भारी, बेरहम पिटाई के बाद 3 बच्चों के पिता की मौत
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर जिले में सदर थाना क्षेत्र के किथूर गांव में तीन दिन पहले हुई मारपीट की घटना ने रविवार को दर्दनाक मोड़ ले लिया. इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए युवक सोनू प्रजापत की इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, किथूर निवासी सोनू प्रजापत मिस्त्री का काम करता था, जबकि उसका साथी टिंकू बेलदारी करता है. दोनों रोजाना साथ में मजदूरी करने जाते थे. घटना वाले दिन दोनों किथूर बस स्टैंड स्थित एक होटल पर बैठे थे. इसी दौरान तीन से चार युवक वहां पहुंचे, जो कथित रूप से शराब के नशे में थे. आते ही उन्होंने टिंकू के साथ मारपीट शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

टिंकू को बचाने के लिए जब सोनू बीच-बचाव करने आया, तो आरोपियों ने उसके साथ भी बेरहमी से मारपीट की. इस दौरान सोनू को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं. बताया जा रहा है कि उसकी आंत फट गई थी. शुरुआत में उसने चोटों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन दो दिन बाद तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे.

डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तैयारी की, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई. वहीं घायल टिंकू के सिर में गंभीर चोट आई है और उसका इलाज राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में जारी है. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घायल सोनू जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है और तीन-चार युवक उसे धमकाते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद मामला और गरमा गया है.

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया. सदर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना 29 मई की है और परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

मृतक के परिजन प्रदीप ने बताया कि सोनू का किसी से सीधा विवाद नहीं था, वह तो केवल बीच-बचाव करने गया था, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी. जांच में आंत फटने की पुष्टि हुई थी. उन्होंने बताया कि सोनू चार भाइयों में से एक था और उसके तीन छोटे बच्चे हैं. इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

Photos: राजस्थान में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गिरे पेड़ और 92 बिजली पोल धराशायी, मची अफरा-तफरी

Dholpur: खेत में मिला अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव, पहचान छुपाने के लिए चेहरा गया जलाया

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

PHED की लापरवाही या भ्रष्टाचार? कुछ सालों में ही लीक हुई पानी की टंकियां

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

गर्मी का रामबाण इलाज! ठंडक और स्वाद एक साथ, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक

अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी टिफनी ट्रम्प पति संग पहुंचीं जैसलमेर, हुआ भव्य स्वागत, देखें तस्वीरें

राजस्थान में आगामी 3 घंटों में 24 जिलों में तेज धूलभरी आंधी और जोरदार बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

सवाईमाधोपुर में विवाहिता का संदिग्ध मौत, भाई से बोली थी- मुझे यहां से ले जाओ

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan News: वंदे गंगा अभियान के तहत जोगाराम पटेल ने किया श्रमदान, 10 करोड़ पौधों का रखा लक्ष्य

जैसलमेर के 'ताऊ' बने इंटरनेट सेंसेशन! एक Video ने उड़ा दी उम्र भर की साख

Rajasthan News: शिक्षा मंत्री के काफिले की गाड़ी का दुरुपयोग, अवैध बत्ती लगाकर युवक-युवतियां घूमते मिले, जांच जारी

IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?

जैसलमेर में दिन में छा गया घोर अंधेरा, तेज रफ्तार से चली काली-पीली आंधी

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

चूरू में प्रकृति ने दिखाया 'तांडव'! दोपहर 2 बजे छा गया अंधेरा और धूल से ढक गया आसमान

जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा समेत 25 जिलों में मेघ बरपाएंगे कहर! आंधी-बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

जोधपुर में जहां कभी महिलाएं भरती थीं पानी, आज वहां सेल्फी लेने पहुंचते हैं पर्यटक

राजस्थान में मेघगर्जन, आंधी और बारिश का ट्रिपल अटैक, IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

जोधपुर की बेटी चित्रांगदा सिंह का ब्यूटी सीक्रेट, रोज पीती हैं जीरा पानी

अलवर में प्री-मानसून की दस्तक! नौतपा में अचानक बदला मौसम, आंधी-तूफान के साथ ही झमाझम बारिश

अहमदाबाद में IPL फाइनल का फीवर, लेकिन फैंस को खलेगी राजस्थान के इस 'धाकड़' खिलाड़ी की कमी!

काले झंडे दिखाने वाले बेनीवाल समर्थनों को लेकर बोले राठौड़- उनकी मंशा मेरी हत्या की थी...

राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

Tags:
Rajasthan Crime
Alwar News
Rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बीच-बचाव करना पड़ा भारी, बेरहम पिटाई के बाद 3 बच्चों के पिता की मौत

बीच-बचाव करना पड़ा भारी, बेरहम पिटाई के बाद 3 बच्चों के पिता की मौत

Rajasthan Crime
2

सांचौर में नशे के कारोबार पर ANTF की ताबड़तोड़ कार्रवाई, इनामी ड्रग तस्कर समेत 3 गिरफ्तार

Jalore News
3

बॉर्डर पर देश सेवा का पाठ पढ़ेंगे राजस्थान के 15 युवा, CM ने 'माय भारत स्वयंसेवकों' को दी शुभकामनाएं

cm bhajanlal sharma
4

प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाने पर युवाओं को मिलेगा 1 करोड़ तक का बिना ब्याज लोन: सीएम भजनलाल

cm bhajanlal sharma
5

झुंझुनूं में चिड़ावा रतनशहर ट्रैक पर मिला 25 वर्षीय दीपक का शव, परिजनों में मचा कोहराम

Jhunjhunu News