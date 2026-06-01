/बीच-बचाव करना पड़ा भारी, बेरहम पिटाई के बाद 3 बच्चों के पिता की मौत

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर जिले में सदर थाना क्षेत्र के किथूर गांव में तीन दिन पहले हुई मारपीट की घटना ने रविवार को दर्दनाक मोड़ ले लिया. इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए युवक सोनू प्रजापत की इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक की मौत के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, किथूर निवासी सोनू प्रजापत मिस्त्री का काम करता था, जबकि उसका साथी टिंकू बेलदारी करता है. दोनों रोजाना साथ में मजदूरी करने जाते थे. घटना वाले दिन दोनों किथूर बस स्टैंड स्थित एक होटल पर बैठे थे. इसी दौरान तीन से चार युवक वहां पहुंचे, जो कथित रूप से शराब के नशे में थे. आते ही उन्होंने टिंकू के साथ मारपीट शुरू कर दी.

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टिंकू को बचाने के लिए जब सोनू बीच-बचाव करने आया, तो आरोपियों ने उसके साथ भी बेरहमी से मारपीट की. इस दौरान सोनू को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं. बताया जा रहा है कि उसकी आंत फट गई थी. शुरुआत में उसने चोटों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन दो दिन बाद तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे.

डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तैयारी की, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई. वहीं घायल टिंकू के सिर में गंभीर चोट आई है और उसका इलाज राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में जारी है. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घायल सोनू जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है और तीन-चार युवक उसे धमकाते नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद मामला और गरमा गया है.

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया. सदर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना 29 मई की है और परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

मृतक के परिजन प्रदीप ने बताया कि सोनू का किसी से सीधा विवाद नहीं था, वह तो केवल बीच-बचाव करने गया था, लेकिन आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी. जांच में आंत फटने की पुष्टि हुई थी. उन्होंने बताया कि सोनू चार भाइयों में से एक था और उसके तीन छोटे बच्चे हैं. इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

