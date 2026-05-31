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दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

Rajasthan Crime: अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: May 31, 2026, 11:54 AM|Updated: May 31, 2026, 11:54 AM
दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. घटना मन्नाका रोड स्थित एक किराए के कमरे की है, जहां 23 वर्षीय निखिल राजपूत बंजारा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, निखिल मूल रूप से गुरुग्राम के बादशाहपुर का रहने वाला था और अलवर में रंग-पेंट का काम करता था. वह अपनी पत्नी के साथ मन्नाका रोड पर द्वारका सिंह के मकान में किराए से रह रहा था. करीब 9 महीने पहले उसने प्रेम विवाह किया था.

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बताया जा रहा है कि बीती रात निखिल शराब पीकर घर लौटा, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई. सुबह भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ. गुस्से में आकर निखिल ने अपना मोबाइल फोन भी तोड़ दिया. कुछ देर बाद उसकी पत्नी दूध लेने के लिए घर से बाहर चली गई.

इसी दौरान निखिल ने कमरे में पत्नी की चुन्नी से फंदा बनाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली. जब पत्नी वापस लौटी तो उसने निखिल को फंदे पर लटका देखा. तुरंत उसे सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने निखिल को मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंच गए. बेटे की मौत की खबर से परिवार में शोक की लहर है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की जांच जारी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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