/दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

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Rajasthan Crime: अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. घटना मन्नाका रोड स्थित एक किराए के कमरे की है, जहां 23 वर्षीय निखिल राजपूत बंजारा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, निखिल मूल रूप से गुरुग्राम के बादशाहपुर का रहने वाला था और अलवर में रंग-पेंट का काम करता था. वह अपनी पत्नी के साथ मन्नाका रोड पर द्वारका सिंह के मकान में किराए से रह रहा था. करीब 9 महीने पहले उसने प्रेम विवाह किया था.
बताया जा रहा है कि बीती रात निखिल शराब पीकर घर लौटा, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई. सुबह भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ. गुस्से में आकर निखिल ने अपना मोबाइल फोन भी तोड़ दिया. कुछ देर बाद उसकी पत्नी दूध लेने के लिए घर से बाहर चली गई.
इसी दौरान निखिल ने कमरे में पत्नी की चुन्नी से फंदा बनाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली. जब पत्नी वापस लौटी तो उसने निखिल को फंदे पर लटका देखा. तुरंत उसे सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने निखिल को मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंच गए. बेटे की मौत की खबर से परिवार में शोक की लहर है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की जांच जारी है.
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