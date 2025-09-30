Zee Rajasthan
तिजारा में दूध व्यापारी को दिनदहाड़े मारी गोली, बाइक छोड़ भागे बदमाश

Rajasthan Crime: खैरथल तिजारा जिले में तिजारा थाना अंतर्गत हींगवाहेड़ा गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां दूध व्यापार में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मार दी गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kuldeep malwar
Published: Sep 30, 2025, 10:17 PM IST | Updated: Sep 30, 2025, 10:17 PM IST

तिजारा में दूध व्यापारी को दिनदहाड़े मारी गोली, बाइक छोड़ भागे बदमाश

Rajasthan Crime: राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में तिजारा थाना अंतर्गत हींगवाहेड़ा गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां दूध व्यापार में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मार दी गई. इस हमले में घायल युवक की पहचान दिनेश के रूप में हुई है, जो लंबे समय से दूध का व्यवसाय करता है.

बताया जा रहा है कि दूध व्यापारी दिनेश रोजाना की तरह गांव में दूध सप्लाई करने आया था, तभी बाइक पर सवार दो हमलावरों ने उस पर अचानक गोलियां बरसा दीं. गोली दिनेश के पेट और हाथ में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा.

पुलिस का मानना है कि अभी की जानकारी में सामने आया है कि दिनेश और माजरी गुर्जर गांव के कुछ लोगों के बीच लंबे समय से दूध व्यवसाय को लेकर रंजिश की बात सामने आ रही है. इस हमले के पीछे माजरी गुर्जर गांव के ही कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है.

वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हड़बड़ाहट में अपनी बाइक घटनास्थल पर ही छोड़कर भाग निकले, जिससे पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं गोली कांड के बाद घायल दिनेश को अलवर रेफर किया गया है.

