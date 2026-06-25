/अलवर में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़का आक्रोश

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Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के टहला थाना इलाके में पांच वर्षीय मासूम बालिका के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है. घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है.
घटना की सूचना मिलते ही थानागाजी विधायक कांति मीणा मौके पर पहुंचीं और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
विधायक कांति मीणा ने घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अपराध प्रशासन की विफलता को दर्शाते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो जन आंदोलन किया जाएगा.
ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए. बुधवार शाम एसपी सुधीर चौधरी भी मामले की गंभीरता को देखते हुए टहला थाने पहुंचे. इस दौरान घटना की विस्तृत जानकारी लेकर ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
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जोधपुर में एक दुकान में जबरदस्ती घुसकर जानलेवा हमला व मारपीट करने का मामला सामने आया. मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. देचू थाना क्षेत्र के कलाऊ गांव का ये मामला है. पीड़िता ने देचू थाने में लिखित रिपोर्ट दी. लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
मंगलवार शाम को कलाऊ मुख्य बाजार में जानलेवा हमला हुआ था. युवक के साथ बेहरमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कलाऊ सरपंच प्रतिनिधि भी वीडियो में मारपीट करते हुए नजर आ रहा है. कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया.
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