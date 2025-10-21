अलवर में दीपावली पर खूनी विवाद! 2000 रुपये के झगड़े में युवक पर फावड़े से जानलेवा हमला

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र के गांव परवेणी में दीपावली के दिन रुपए के लेनदेन के विवाद को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया.

200 रुपए के ऊपर फावड़े से किया हमला

जानकारी के अनुसार जयदयाल मीणा दीपावली मनाने के लिए जयपुर से अपने गांव परवेणी आया था. उसी दौरान रास्ते में गांव के ही दिलखुश और हंसराज ने उसे रोक लिया. दोनों ने पहले उधार दिए गए 2000 रुपए वापस मांगे. जयदयाल ने रुपये लौटा दिए, लेकिन जब दोनों ने ब्याज के रूप में अतिरिक्त रकम की मांग की तो उसने दो रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज भी चुका दिया. इसके बावजूद जब आरोपियों ने और पैसे मांगे तो जयदयाल ने विरोध किया. इस पर दोनों ने गाली-गलौच करते हुए उस पर पंच और फावड़े से हमला कर दिया. अचानक हुए हमले में जयदयाल के सिर पर गंभीर चोट आई और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा.

परिजनों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल

घटना के बाद परिजनों ने घायल जयदयाल को रैणी अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली.

पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश

फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दोनों की तलाश में दबिशें दी जा रही हैं. ग्रामीणों के अनुसार, दीपावली के दिन हुई इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है और लोग कर्ज वसूली के नाम पर बढ़ती हिंसक घटनाओं से चिंतित हैं.

