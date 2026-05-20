/'मां ने ही पिला दिया तेजाब' 8 माह की बच्ची की दर्दनाक मौत से दहला पूरा राजस्थान

Rajasthan Crime News: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी से 8 माह की बच्ची को तेजाब पिलाने वाले मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. जहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई है. इस पूरे मामले में मासूम की मां पर ही यह कुकृत्य करने का आरोप उसी के पति ने लगाया था. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अब एक नया मोड़ भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि घटना के बाद महिला ने अपने भाई को फोन किया था. फोन पर उसने कहा कि “मुझसे गलती हो गई.” भाई और महिला के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर वायरल बताई जा रही है. हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

मायके जाने को लेकर हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार महिला मायके जाना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसे जाने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि गुस्से में महिला ने यह खौफनाक कदम उठा लिया. घटना के समय घर में महिला और उसकी बच्ची ही मौजूद थीं, जबकि पति मोहित काम पर गया हुआ था.

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परिवार में मचा हड़कंप

कुछ देर बाद बच्ची की तबीयत अचानक खराब होने लगी. उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा. यह देखकर घर में हड़कंप मच गया. परिवार के लोग तुरंत बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने बच्ची की हालत गंभीर बताई और बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया था. जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पति ने की सख्त कार्रवाई की मांग

बच्ची के पिता मोहित ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. उसका कहना है कि बच्ची के साथ जो हुआ, उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. घटना के बाद परिवार सदमे में है.

इलाके में चर्चा का विषय बनी घटना

इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और हैरानी का माहौल है. लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि एक मां पर अपनी ही मासूम बच्ची को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है. फिलहाल सभी की नजर बच्ची के स्वास्थ्य और पुलिस जांच पर टिकी हुई है.