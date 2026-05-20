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'मां ने ही पिला दिया तेजाब' 8 माह की बच्ची की दर्दनाक मौत से दहला पूरा राजस्थान

Rajasthan News: भिवाड़ी में 8 महीने की बच्ची को तेजाब पिलाने का मामला सामने आया है. मायके जाने को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था. आरोप है कि गुस्से में मां ने बच्ची को तेजाब पिला दिया. बाद में भाई को फोन कर बोली- “मुझसे गलती हो गई.” इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 20, 2026, 03:34 PM|Updated: May 20, 2026, 03:34 PM
'मां ने ही पिला दिया तेजाब' 8 माह की बच्ची की दर्दनाक मौत से दहला पूरा राजस्थान
Image Credit: 8 Month Old Girl Died In Khairthal

Rajasthan Crime News: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी से 8 माह की बच्ची को तेजाब पिलाने वाले मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. जहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई है. इस पूरे मामले में मासूम की मां पर ही यह कुकृत्य करने का आरोप उसी के पति ने लगाया था. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अब एक नया मोड़ भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि घटना के बाद महिला ने अपने भाई को फोन किया था. फोन पर उसने कहा कि “मुझसे गलती हो गई.” भाई और महिला के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर वायरल बताई जा रही है. हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

मायके जाने को लेकर हुआ था विवाद
जानकारी के अनुसार महिला मायके जाना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसे जाने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि गुस्से में महिला ने यह खौफनाक कदम उठा लिया. घटना के समय घर में महिला और उसकी बच्ची ही मौजूद थीं, जबकि पति मोहित काम पर गया हुआ था.

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परिवार में मचा हड़कंप
कुछ देर बाद बच्ची की तबीयत अचानक खराब होने लगी. उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगा. यह देखकर घर में हड़कंप मच गया. परिवार के लोग तुरंत बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने बच्ची की हालत गंभीर बताई और बेहतर इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया था. जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पति ने की सख्त कार्रवाई की मांग
बच्ची के पिता मोहित ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. उसका कहना है कि बच्ची के साथ जो हुआ, उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. घटना के बाद परिवार सदमे में है.

इलाके में चर्चा का विषय बनी घटना
इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और हैरानी का माहौल है. लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि एक मां पर अपनी ही मासूम बच्ची को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है. फिलहाल सभी की नजर बच्ची के स्वास्थ्य और पुलिस जांच पर टिकी हुई है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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