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सिर्फ 35 हजार के लिए दांव पर लगाई नौकरी! कठूमर में AE-JE रिश्वत लेते गिरफ्तार

Rajasthan News: अलवर की कठूमर पंचायत समिति में ACB ने रिश्वत लेते सहायक अभियंता शिवराम और कनिष्ठ अभियंता मिन्ना खान को गिरफ्तार किया. दोनों पर 2.52 लाख के लंबित बिल के भुगतान के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Jugal Kishore
Published:Sep 22, 2026, 04:01 PM IST | Updated:Sep 22, 2026, 04:01 PM IST
सिर्फ 35 हजार के लिए दांव पर लगाई नौकरी! कठूमर में AE-JE रिश्वत लेते गिरफ्तार
Image Credit: अलवर की कठूमर पंचायत समिति में ACB ने रिश्वत लेते सहायक अभियंता शिवराम और कनिष्ठ अभियंता मिन्ना खान को गिरफ्तार किया.

Rajasthan Crime News: अलवर जिले की पंचायत समिति कठूमर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. टीम ने सहायक अभियंता शिवराम और कनिष्ठ अभियंता श्रीमती मिन्ना खान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. दोनों अधिकारियों पर निर्माण कार्य के लंबित बिल का भुगतान करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है. एसीबी ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बिल पास करने के बदले मांगी थी रिश्वत
एसीबी के मुताबिक, मैसर्स पोसवाल कम्पनी ने ग्राम पंचायत में एफएसएसी योजना के तहत राजीव गांधी सेवा केंद्र ईटोला की मरम्मत का काम कराया था. इस काम का करीब 2 लाख 52 हजार रुपये का बिल पंचायत समिति कठूमर में भुगतान के लिए लंबित था. शिकायत में बताया गया कि बिल पास कराने के बदले सहायक अभियंता शिवराम ने 40 हजार रुपये और कनिष्ठ अभियंता मिन्ना खान ने 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी.

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सत्यापन में सामने आया रिश्वत का सौदा
शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने 18 सितंबर को रिश्वत मांगने की पुष्टि के लिए सत्यापन कराया. इसमें सामने आया कि सहायक अभियंता शिवराम ने 35 हजार रुपये में सौदा तय किया था. इसमें से 10 हजार रुपये पहले और 25 हजार रुपये बाद में लेने की बात हुई थी. वहीं, कनिष्ठ अभियंता मिन्ना खान ने 15 हजार रुपये की मांग की थी. सत्यापन के दौरान 5 हजार रुपये पहले और 10 हजार रुपये बाद में लेने की बात सामने आई.

25 हजार और 10 हजार रुपये लेते पकड़ा
सत्यापन के बाद एसीबी चौकी भिवाड़ी की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की. यह कार्रवाई डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में और चौकी प्रभारी व पुलिस निरीक्षक सुरजीत सिंह के नेतृत्व में की गई. टीम ने सहायक अभियंता शिवराम को 25 हजार रुपये और कनिष्ठ अभियंता मिन्ना खान को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ और कानूनी कार्रवाई जारी
एसीबी अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. एसीबी ने आमजन से अपील की है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन 94135-02834 पर 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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