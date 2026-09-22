/सिर्फ 35 हजार के लिए दांव पर लगाई नौकरी! कठूमर में AE-JE रिश्वत लेते गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: अलवर जिले की पंचायत समिति कठूमर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. टीम ने सहायक अभियंता शिवराम और कनिष्ठ अभियंता श्रीमती मिन्ना खान को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. दोनों अधिकारियों पर निर्माण कार्य के लंबित बिल का भुगतान करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है. एसीबी ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बिल पास करने के बदले मांगी थी रिश्वत

एसीबी के मुताबिक, मैसर्स पोसवाल कम्पनी ने ग्राम पंचायत में एफएसएसी योजना के तहत राजीव गांधी सेवा केंद्र ईटोला की मरम्मत का काम कराया था. इस काम का करीब 2 लाख 52 हजार रुपये का बिल पंचायत समिति कठूमर में भुगतान के लिए लंबित था. शिकायत में बताया गया कि बिल पास कराने के बदले सहायक अभियंता शिवराम ने 40 हजार रुपये और कनिष्ठ अभियंता मिन्ना खान ने 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी.

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सत्यापन में सामने आया रिश्वत का सौदा

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने 18 सितंबर को रिश्वत मांगने की पुष्टि के लिए सत्यापन कराया. इसमें सामने आया कि सहायक अभियंता शिवराम ने 35 हजार रुपये में सौदा तय किया था. इसमें से 10 हजार रुपये पहले और 25 हजार रुपये बाद में लेने की बात हुई थी. वहीं, कनिष्ठ अभियंता मिन्ना खान ने 15 हजार रुपये की मांग की थी. सत्यापन के दौरान 5 हजार रुपये पहले और 10 हजार रुपये बाद में लेने की बात सामने आई.

25 हजार और 10 हजार रुपये लेते पकड़ा

सत्यापन के बाद एसीबी चौकी भिवाड़ी की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की. यह कार्रवाई डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में और चौकी प्रभारी व पुलिस निरीक्षक सुरजीत सिंह के नेतृत्व में की गई. टीम ने सहायक अभियंता शिवराम को 25 हजार रुपये और कनिष्ठ अभियंता मिन्ना खान को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ और कानूनी कार्रवाई जारी

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. एसीबी ने आमजन से अपील की है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन 94135-02834 पर 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं.