/शादी के 12 साल बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति समेत 8 पर हत्या की साजिश का आरोप

Rajasthan Crime News: रामगढ़ क्षेत्र के नौगांवा थाना इलाके की रघुनाथगढ़ कॉलोनी में हरियाणा निवासी 32 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतका के मायके पक्ष ने पति समेत ससुराल पक्ष के आठ लोगों पर हत्या की साजिश रचने और गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है.

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बुधवार देर रात मृतका का शव रामगढ़ जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. गुरुवार दोपहर तीन बजे बाद मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया. मामले की जानकारी मिलने पर रामगढ़ डीएसपी भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली. मृतका के भाई सद्दाम पुत्र जमशेद, निवासी ग्वारका, थाना सदर तावडू, जिला नूंह ने नौगांवा थाने में शिकायत दी है. शिकायत के अनुसार उसकी बहन साईना की शादी करीब 12-13 वर्ष पहले भडंगपुर निवासी आस मोहम्मद से हुई थी. दंपती के तीन बच्चे हैं और करीब एक माह पहले ही उनके एक बेटे का जन्म हुआ था.

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मृतका के भाई ने लगाया ससुराल पक्ष पर आरोप

सद्दाम ने शिकायत में आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसकी बहन को ससुराल पक्ष की ओर से प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी. इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी. परिजनों के मुताबिक, घटना से करीब दो दिन पहले साईना ने फोन और वीडियो कॉल के जरिए परिवार से बातचीत की थी. इस दौरान उसने खुद को परेशान बताते हुए मारपीट किए जाने की बात कही थी. उसने पति समेत ससुराल पक्ष के कुछ लोगों पर उसके खिलाफ साजिश रचने की आशंका भी जताई थी.

शिकायत में पति-ससुर-सास समेत कई लोगों पर आरोप

परिजनों के अनुसार वे मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए ससुराल जाने की तैयारी कर रहे थे. इसी बीच रात करीब दो बजे मृतका के पति आस मोहम्मद ने परिवार के एक रिश्तेदार को फोन कर साईना की मौत की सूचना दी. मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि रघुनाथगढ़ कॉलोनी में साईना की हत्या करने के बाद शव को भडंगपुर ले जाया गया. शिकायत में मृतका के पति आस मोहम्मद, ससुर इलियास, सास रफीकन समेत अन्य लोगों पर हत्या और षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया गया है.

क्या बोले नौगांवा थानाधिकारी हरदयाल यादव?

नौगांवा थानाधिकारी हरदयाल यादव ने बताया कि हरियाणा निवासी मृतका के भाई ने हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही विवाहिता की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा.