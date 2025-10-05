अलवर में भाई ही बने दुश्मन! 30 लाख की चोरी में छोटे भाइयों ने की चालबाजी

Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र बख्तल की चौकी निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने दो छोटे भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी कर करीब 30 लाख रुपए ठगने का मुकदमा दर्ज कराया है. एक साल पहले बुजुर्ग शमशेर खान ने जमीन बेची थी .जिसकी रकम डीएलसी रेट के हिसाब से बैंक खाते में 30 लाख आनी थे. छोटे भाई इसलाम ने बुजुर्ग का बैंक खाता खुलवाया और खाते मे खुद के नम्बर लिंक करवा लिए.

एटीएम से निकाल लिए रुपये

जमीन की रकम आने के बाद एटीएम जारी करवा कर अलग-अलग ट्रांजैक्शन कर करीब 20 लाख खाते से निकाल लिए. वहीं दूसरे भाई ने धोखाधडी कर चैक लेकर पैसे निकाले. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि करीब एक साल पहले उसने एक बीघा जमीन एक करोड़ रुपए में बेची थी. यह रकम बैंक खाते में आनी थी. इसी दौरान छोटे भाई इस्लाम ने बड़े भाई शमशेर खान के नाम से बैंक में खाता खुलवाया और उसमें अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लिया.

क्या बोले पीड़ित?

शमशेर ने बताया जमीन के डीएलसी रेट के हिसाब से लगभग 30 लाख रुपए खाते में आए. जबकि बाकी रकम कैश के रूप में दी गई. बाद में शमशेर ने बाकी रकम भी उसी खाते में जमा करवा दी. इसके बाद छोटे भाइयों इस्लाम और इसब ने मिलकर उस खाते से एटीएम कार्ड बनवाया और छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 30 लाख रुपए निकाल लिए. जब बुजुर्ग को खाते से पैसों की निकासी का पता चला, तो वह बैंक पहुंचे. जहां कर्मचारियों ने बताया कि रकम एटीएम के जरिए निकाली गई है. वहीं कुछ चैक के द्वारा निकाली गई. तब जाकर भाइयों की इस चाल का खुलासा हुआ. घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने न्यायालय के जरिये इस्तगासे के माध्यम से उद्योग नगर थाने में दोनों छोटे भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-