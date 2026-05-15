/कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

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Rajasthan News: अलवर के कठूमर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरों ने चौथी बार बड़ी वारदात को अंजाम दिया. गेट और कई कमरों के ताले तोड़कर टीवी, इनवर्टर व अन्य सामान चोरी किया गया. सीसीटीवी तार काटे गए. पुलिस जांच जारी है, वहीं स्थानीय लोग सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं.
Alwar News: अलवर के कठूमर कस्बे के मसारी रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (नोडल केंद्र) में गुरुवार रात चोरों ने एक बार फिर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. यह लगातार चौथी घटना है, जिससे स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
बदमाश लोहे के मुख्य गेट का ताला, सांकल और कुंदे तोड़कर स्कूल परिसर में घुसे. इसके बाद उन्होंने प्राचार्य कक्ष समेत छह कमरों के करीब आठ ताले तोड़े, जबकि जिन कमरों के ताले नहीं टूटे, उनके दरवाजे उखाड़ दिए गए. चोर 55 इंच की एलईडी टीवी, इनवर्टर, बैटरी, फावड़े-कुदाल, दिव्यांग विद्यार्थियों के उपयोग का टॉकिंग कैलकुलेटर, पेन ड्राइव सहित लाखों रुपये का सामान चोरी कर ले गए. जाते समय उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए और एक कैमरा भी उखाड़कर अपने साथ ले गए.
शुक्रवार सुबह स्कूल पहुंची चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गीता देवी ने टूटे ताले देखकर घटना की सूचना प्राचार्या विराज चौहान और अन्य शिक्षकों को दी. सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. प्राचार्या विराज चौहान ने बताया कि इससे पहले भी स्कूल में तीन बार चोरी हो चुकी है. घटना से दो दिन पहले बिजली सप्लाई बाधित होने के कारण सीसीटीवी और इनवर्टर सिस्टम बंद थे, जिसका फायदा चोरों ने उठाया. चोरी के दौरान 20 कमरों की चाबियां भी गायब हो गईं, जिसके चलते परीक्षा के दौरान ताले तुड़वाकर विद्यार्थियों को बैठाना पड़ा.
बिजली बाधित होने से पानी की समस्या भी खड़ी हो गई, जिससे विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि स्कूल परिसर और आसपास शाम के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और शराबखोरी होती है. उन्होंने पुलिस गश्त की कमी पर सवाल उठाते हुए स्कूल में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था, नियमित गश्त और सख्त कार्रवाई की मांग की है. “स्कूल में यह चौथी बार चोरी हुई है. बिजली बंद होने से सीसीटीवी और इनवर्टर काम नहीं कर रहे थे, जिसका फायदा चोरों ने उठाया. हमने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.”
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