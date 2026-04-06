मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा! 10 अभ्यर्थी निकले फर्जी, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई कब?

Alwar News: बेरोजगारी भत्ते में फर्जीवाड़े को लेकर जी मीडिया की खबर का दमदार असर हुआ है. रोजगार विभाग की कमेटी ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. कमेटी ने माना कि इंटर्नशिप लेटर में फर्जीवाड़ा कर बेरोजगार भत्ता उठाया. अब जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

10 अभ्यर्थी फर्जी निकले

अलवर में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. संयुक्त सचिव हरिराम बड़गुर्जर की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की कमेटी ने माना कि बेरोजगारी भत्ते में फर्जीवाड़ा हुआ. कमेटी को 10 अभ्यर्थियों के इंटर्नशिप लेटर फर्जी पाए गए. अब रोजगार विभाग कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी है. अभ्यर्थी महीनों से फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए बेरोजगारी भत्ता उठा रहे थे. अब मिलीभगत में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी. इसके साथ साथ फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी. रोजगार विभाग के कमिश्नर ऋषव मंडल ने माना है कि जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ थाने में विभाग रिपोर्ट दर्ज करवाएगा. माना जा रहा है कि इस केस में कई और अभ्यथी पाए जा सकते है.

जिम्मेदारों को थमाए जाएंगे नोटिस

बताया जा रहा है कि अलवर में बेरोजगार भत्ते से संबंधित जिम्मेदार अफसरों को नोटिस थमाकर जवाब मांगा जाएगा. वहीं जयपुर में बेरोजगारी भत्ता अप्रूव करने वालों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा. ईमित्र संचालन ने पटवारी, प्रिंसिपल, सीडीपीओ के नाम से फर्जी मुहर लगाकर बेरोजगारी भत्ता पास हुआ था. फर्जी इंटर्नशिप लेटर को अफसरों ने बिना वेरीफाई किए ही बेरोजगारी भत्ते को अप्रूव किया. हालांकि अब तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ रोजगार विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है.

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ऋषव मंडल का दावा,कार्रवाई होगी

रोजगार विभाग के कमिश्नर आईएएस ऋषव मंडल ने दावा किया है दोषी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी. क्योंकि बिना सरकारी सिस्टम के ये बडा फर्जीवाड़ा संभव नहीं है. ऐसे में देखना होगा कि जिम्मेदारों और दोषियों के खिलाफ रोजगार विभाग कब एक्शन लेगा?

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