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व्हाट्सएप पर मैसेज भेज बुलाया, फिर रची लूट की साजिश! अलवर में गुजरात के व्यापारी से खौफनाक वारदात

Rajasthan News: अलवर में सस्ते प्लास्टिक स्क्रैप का सौदा करने के बहाने गुजरात के व्यापारी को बुलाकर बदमाशों ने लूट लिया. स्टेशन से कार में बैठाकर जंगल ले गए और 50 हजार रुपये, मोबाइल व लैपटॉप छीन लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 03, 2026, 03:42 PM IST | Updated:Aug 03, 2026, 03:42 PM IST
व्हाट्सएप पर मैसेज भेज बुलाया, फिर रची लूट की साजिश! अलवर में गुजरात के व्यापारी से खौफनाक वारदात
Image Credit: अलवर में सस्ते प्लास्टिक स्क्रैप का सौदा करने के बहाने गुजरात के व्यापारी को बुलाकर बदमाशों ने लूट लिया.

Alwar News: अलवर में सस्ते दाम पर प्लास्टिक स्क्रैप बेचने का झांसा देकर बदमाशों ने गुजरात के एक व्यापारी को बुलाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों ने व्यापारी को स्टेशन से कार में बैठाकर रामगढ़ क्षेत्र की बेरा-बास घाटी में ले जाकर मारपीट की और 50 हजार रुपये नकद, मोबाइल व लैपटॉप लूट लिया. हालांकि व्यापारी बदमाशों के चंगुल से भागने में सफल रहा.

व्हाट्सएप पर भेजा गया था विजिटिंग कार्ड
पीड़ित विनेश कुमार गुप्ता (निवासी कलोल, गांधीनगर, गुजरात) स्क्रैप कारोबारी हैं. उन्हें कुछ दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर खुद को अलवर निवासी बताते हुए सस्ते प्लास्टिक स्क्रैप का सौदा करने का लालच दिया. भरोसा दिलाने के लिए व्हाट्सएप पर ‘बालाजी प्लास्टिक स्क्रैप’ नाम से विजिटिंग कार्ड भी भेजा गया, जिस पर उदय सिंह का नाम दर्ज था.

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स्टेशन से कार में बैठाकर ले गए जंगल
सौदे के झांसे में आकर विनेश 1 अगस्त को गुजरात से ट्रेन से रवाना होकर 2 अगस्त की सुबह अलवर पहुंचे. स्टेशन के गेट नंबर-2 (मंडी मोड़) से बाहर निकलते ही दो युवक उन्हें कार में बैठाकर गोदाम दिखाने के बहाने ले गए. रास्ते में दो अन्य बदमाश भी कार में सवार हो गए और चारों आरोपी व्यापारी को 20-25 किलोमीटर दूर बेरा-बास घाटी के जंगल में ले गए.

मारपीट कर नकदी, मोबाइल और लैपटॉप लूटा
वहां आरोपियों ने मारपीट कर उनका बैग छीन लिया, जिसमें 50 हजार रुपये नकद थे. साथ ही उनका मोबाइल और लैपटॉप भी लूट लिया. इसके बाद बदमाशों ने उनका मुंह बांधकर आगे ले जाने की कोशिश की.

टॉयलेट का बहाना बनाकर भागा व्यापारी
इसी दौरान व्यापारी ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया. जब दो बदमाश उसे नीचे उतारकर ले गए, तभी मौके का फायदा उठाकर उसने शोर मचा दिया. आसपास से गुजर रहे लोगों को देख बदमाश उसे छोड़कर फरार हो गए.

पुलिस ने दर्ज किया अपहरण और लूट का मामला
सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यापारी का मेडिकल करवाया गया. इसके बाद अरावली विहार थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण व लूट का मामला दर्ज किया गया है.

कई थानों की टीमें जांच में जुटीं
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली, एनईबी, अरावली विहार, वैशाली नगर और रामगढ़ थानों की टीमें संयुक्त रूप से जांच में जुटी हैं. पुलिस पूरे घटनाक्रम के रूट पर लगे सीसीटीवी फुटेज, संदिग्ध वाहनों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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