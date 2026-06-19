/फोन पर बताई थी प्रताड़ना की कहानी, कुछ घंटों बाद मिली मौत की खबर! आखिर मौसमी के साथ क्या हुआ?

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Rajasthan Crime News: रामगढ़ क्षेत्र के कोटा खुर्द गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. घटना बुधवार तड़के करीब चार बजे की बताई जा रही है. सूचना मिलने पर रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रामगढ़ उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.
दहेज हत्या का लगाया आरोप
घटना के बाद मृतका के पीहर पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे और दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया. साहडोली निवासी मम्मल खान ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन मौसमी का विवाह 21 अक्टूबर 2025 को कोटा खुर्द निवासी सहजू उर्फ सहजोर पुत्र आलम के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था.
दहेज मांग को लेकर मारपीट करने का भी लगाया आरोप
शिकायतकर्ता के अनुसार विवाह में उनकी हैसियत के अनुसार सोने के आभूषण, घरेलू सामान और नकद राशि सहित लाखों रुपये खर्च किए गए थे. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद पति, सास-ससुर और अन्य ससुराल पक्ष के लोग दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और पांच लाख रुपये की मांग करने लगे. मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा कई बार मारपीट कर घर से निकाल दिया गया.
साक्ष्य छिपाने के लिए ट्रेन के आगे फेंका शव
परिजनों का कहना है कि 17 जून को मौसमी ने फोन कर दहेज के लिए प्रताड़ना और मारपीट की जानकारी दी थी. इसके बाद उन्हें उसकी मौत की सूचना मिली. पीहर पक्ष ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने मिलकर उसकी हत्या की और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को ट्रेन के आगे फेंक दिया. पीड़ित परिवार ने पति सहित ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है.
क्या बोले रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार?
रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि मृतका के भाई की रिपोर्ट पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. घटना स्थल की जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
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