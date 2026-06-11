/अलवर के पेंशनर भवन में कथित अनैतिक गतिविधियों का खुलासा, चपरासी गिरफ्तार

Alwar News: अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित स्कीम नंबर-10 में बने पेंशनर भवन को लेकर बुधवार देर रात बड़ा विवाद सामने आया. भवन में कथित अनैतिक गतिविधियों के संचालन की सूचना मिलने के बाद इलाके में हंगामे की स्थिति बन गई. जानकारी मिलते ही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए पूरे मामले की जांच शुरू की और संबंधित लोगों से पूछताछ की.

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पेंशनर भवन में लंबे समय से कुछ संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. आरोप है कि भवन में कार्यरत चपरासी रामचंद्र लोगों से पैसे लेकर कमरों की व्यवस्था करता था. इसी सूचना के आधार पर सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रामचंद्र को हिरासत में लिया. बाद में पूछताछ के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

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घटना के बाद पेंशनर भवन संस्था के पदाधिकारियों ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी. संस्था के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देर रात मिली. उन्होंने कहा कि संस्था को पहले इस तरह की किसी गतिविधि की जानकारी नहीं थी. उनके अनुसार यह भवन वरिष्ठ नागरिकों की गतिविधियों के लिए संचालित किया जाता है और यहां इस तरह की घटना सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मधुसूदन शर्मा ने बताया कि पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए संस्था की जल्द बैठक बुलाई जाएगी. बैठक में आगे की कार्रवाई और प्रशासनिक कदमों को लेकर निर्णय लिया जाएगा. संस्था यह भी जांच करेगी कि आखिर किस प्रकार भवन का उपयोग कथित रूप से गलत गतिविधियों के लिए किया जा रहा था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं.

वहीं बजरंग दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह राजावत ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता पिछले कुछ समय से क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटा रहे थे. इसी दौरान पेंशनर भवन से जुड़ी शिकायतें सामने आईं. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार आरोपी रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है. इस बीच घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला मौके पर दिखाई दे रही है, जबकि आरोपी चपरासी कथित रूप से कमरों की उपलब्धता और गतिविधियों के संचालन की बात स्वीकार करता नजर आ रहा है. पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता और उससे जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है.