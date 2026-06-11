Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /अलवर के पेंशनर भवन में कथित अनैतिक गतिविधियों का खुलासा, चपरासी गिरफ्तार

अलवर के पेंशनर भवन में कथित अनैतिक गतिविधियों का खुलासा, चपरासी गिरफ्तार

Rajasthan News: अलवर के स्कीम नंबर-10 स्थित पेंशनर भवन में कथित अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर देर रात हंगामा हो गया. पुलिस ने चपरासी रामचंद्र को गिरफ्तार किया. मामले का वीडियो भी वायरल है. पुलिस जांच में जुटी है, जबकि संस्था ने सख्त कार्रवाई की बात कही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: Jun 11, 2026, 04:14 PM|Updated: Jun 11, 2026, 04:14 PM
अलवर के पेंशनर भवन में कथित अनैतिक गतिविधियों का खुलासा, चपरासी गिरफ्तार
Image Credit: Alwar Crime News

Alwar News: अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित स्कीम नंबर-10 में बने पेंशनर भवन को लेकर बुधवार देर रात बड़ा विवाद सामने आया. भवन में कथित अनैतिक गतिविधियों के संचालन की सूचना मिलने के बाद इलाके में हंगामे की स्थिति बन गई. जानकारी मिलते ही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए पूरे मामले की जांच शुरू की और संबंधित लोगों से पूछताछ की.

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पेंशनर भवन में लंबे समय से कुछ संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. आरोप है कि भवन में कार्यरत चपरासी रामचंद्र लोगों से पैसे लेकर कमरों की व्यवस्था करता था. इसी सूचना के आधार पर सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रामचंद्र को हिरासत में लिया. बाद में पूछताछ के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के बाद पेंशनर भवन संस्था के पदाधिकारियों ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी. संस्था के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देर रात मिली. उन्होंने कहा कि संस्था को पहले इस तरह की किसी गतिविधि की जानकारी नहीं थी. उनके अनुसार यह भवन वरिष्ठ नागरिकों की गतिविधियों के लिए संचालित किया जाता है और यहां इस तरह की घटना सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मधुसूदन शर्मा ने बताया कि पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए संस्था की जल्द बैठक बुलाई जाएगी. बैठक में आगे की कार्रवाई और प्रशासनिक कदमों को लेकर निर्णय लिया जाएगा. संस्था यह भी जांच करेगी कि आखिर किस प्रकार भवन का उपयोग कथित रूप से गलत गतिविधियों के लिए किया जा रहा था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं.

वहीं बजरंग दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह राजावत ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता पिछले कुछ समय से क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटा रहे थे. इसी दौरान पेंशनर भवन से जुड़ी शिकायतें सामने आईं. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों.

कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार आरोपी रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है. इस बीच घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला मौके पर दिखाई दे रही है, जबकि आरोपी चपरासी कथित रूप से कमरों की उपलब्धता और गतिविधियों के संचालन की बात स्वीकार करता नजर आ रहा है. पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता और उससे जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

बारां में गरजा डीएनटी समाज, बोले-हक नहीं मिला तो राजधानी में होगा महापड़ाव

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

गूगल पर सीखा मर्डर का तरीका, फिर रची पति की हत्या की साजिश! पढ़ें जन्माष्टमी पर हुए खौफनाक कत्ल की कहानी

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

राजस्थान में धराशायी हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

राजस्थान रिफाइनरी से इसी महीने शुरू हो रहा है डीजल उत्पादन, जानिए आपको क्या होगा फायदा?

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

अलवर में बेटे ने सोते हुए पिता का गंडासे से काटा गला, फिर मामा को फोन पर बोला-पापा को बचा लो...

लापरवाही का शिकार बने 241 परिवार, अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दर्दनाक याद... पीड़ित परिवारों के जख्म अभी भी ताजा

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

TAGS:
Rajasthan Crime
Rajasthan News
Alwar News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रतापगढ़ में योगी मॉडल एक्शन, वांटेड तस्कर शाहरुख के सिंडिकेट पर चला पीला पंजा, अवैध निर्माण जमींदोज
Rajasthan Crime
2
Baran News
3
Sikar News
4
Rajasthan Crime
5
Kotputli news