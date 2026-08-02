/इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का जाल... 9वीं की छात्रा के साथ जो हुआ, जानकर कांप उठेंगे आप!

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Alwar News: अलवर में एक 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ धोखाधड़ी, ब्लैकमेल और दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में करीब 20 वर्षीय आरोपी प्रथम सिंह राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि युवक ने पहले सोशल मीडिया के जरिए छात्रा से दोस्ती की, फिर आत्महत्या की धमकी देकर उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया. इसके बाद उसने छात्रा से लाखों रुपए के गहने ले लिए और अपने दोस्त के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पोक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
इंस्टाग्राम पर दोस्ती से शुरू हुआ पूरा मामला
पीड़िता की मां ने अरावली विहार थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है और पार्क में घूमने जाया करती थी. इसी दौरान आरोपी प्रथम सिंह राठौड़ उसका पीछा करने लगा. जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने कहा कि उसने इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और वह पढ़ाई में मदद कर सकता है. अक्टूबर 2025 में छात्रा ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई.
गिफ्ट देकर जीता भरोसा, फिर करने लगा ब्लैकमेल
परिजनों के अनुसार आरोपी धीरे-धीरे छात्रा के घर के आसपास आने लगा. वह उसे गिफ्ट और चॉकलेट देता था, जिससे छात्रा उस पर भरोसा करने लगी. पुलिस का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने आत्महत्या करने की धमकी देकर छात्रा को भावनात्मक दबाव में लिया. उसने छात्रा से करीब 30 लाख रुपए के गहने भी अपने पास ले लिए और बाद में वीडियो के नाम पर उसे ब्लैकमेल कर पैसों की मांग करने लगा.
दोस्त के कमरे में ले जाकर किया दुष्कर्म
रिपोर्ट के अनुसार 12 जुलाई 2026 को आरोपी छात्रा को अपने एक दोस्त के कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया. घटना के बाद आरोपी लगातार छात्रा को डराता और धमकाता रहा ताकि वह किसी को इस बारे में कुछ न बता सके.
स्कूल वैन का पीछा कर डराने की कोशिश
पुलिस के अनुसार 13 से 16 जुलाई के बीच आरोपी रोज छात्रा की स्कूल वैन का पीछा करता रहा. वह बाइक से वैन के आगे स्टंट करता और छात्रा को डराने की कोशिश करता था. उसकी हरकतों से वैन चालक को शक हुआ. चालक ने समझदारी दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और स्कूल प्रिंसिपल के पास ले गया.
मां को बताई पूरी आपबीती, आरोपी गिरफ्तार
स्कूल पहुंचने के बाद छात्रा ने पिछले एक साल में उसके साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद उसने अपनी मां को भी सब कुछ बताया. पीड़िता की मां की शिकायत पर अरावली विहार थाना पुलिस ने आरोपी प्रथम सिंह राठौड़ के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल कर रही है.
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