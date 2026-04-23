/दिल्ली कांड से पहले राजस्थान में दरिंदगी! अलवर में महिला की आबरू लूटकर आया था हैवान

IRS Daughter Murder Case: दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार, दिल्ली में वारदात को अंजाम देने से ठीक एक दिन पहले आरोपी राहुल मीणा ने अलवर में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद वह सीधे दिल्ली पहुंचा और अगले दिन हत्या की घटना को अंजाम दिया.

लड़कियों की लत और जल्दी पैसे कमाने की चाहत ने बनाया आरोपी

बताया जा रहा है कि लड़कियों की लत और जल्दी पैसे कमाने की चाहत ने उस पर ऐसा असर डाला कि उसने 21 अप्रैल को अलवर में एक शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकाकर दिल्ली भाग आया. इसके अगले ही दिन, 22 अप्रैल को उसने दिल्ली में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने 22 अप्रैल को आरोपी राहुल मीणा को द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया. देर रात तक चली पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनसे जांच एजेंसियां भी हैरान हैं. सूत्रों के मुताबिक आरोपी पहले उसी बिल्डिंग में काम कर चुका था, इसलिए उसे घर की पूरी जानकारी थी.

पहले से थी घर की सारी जानकारी

पुलिस के अनुसार राहुल को यह पता था कि लड़की के माता-पिता रोज सुबह वॉक पर जाते हैं. इसी का फायदा उठाकर वह सुबह-सुबह बिल्डिंग में दाखिल हुआ और सीधे स्टडी रूम में पहुंच गया, जहां लड़की पढ़ाई कर रही थी. लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर रही थी. जांच में सामने आया कि आरोपी ने लड़की को काबू में करने के लिए उसका गला दबाया, लेकिन विरोध होने पर उसने पास रखी भारी वस्तु से हमला कर दिया. इससे लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश हो गई. इसके बाद आरोपी ने बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया.

वारदात के बाद चोरी के फोन का कर रहा था इस्तेमाल

वारदात के बाद आरोपी ने लूटपाट की योजना को अंजाम देने की कोशिश की. वह लड़की को घसीटते हुए नीचे ले गया और लॉकर खोलने के लिए उसका फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा. पुलिस का मानना है कि उस समय तक लड़की की मौत हो चुकी थी. इसके बाद आरोपी ने पेचकस से लॉकर तोड़कर नकदी और जेवरात निकाल लिए. खून से सने कपड़ों को बदलने के लिए उसने घर में ही दूसरे कपड़े पहने और मौके से फरार हो गया. वारदात के बाद उसने अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि चोरी किए गए फोन और होटल के वाईफाई का सहारा लिया.

पुलिस ने तकनीक का इस्तेमाल कर किया आरोपी को गिरफ्तार

पुलिस ने तकनीकी जांच, आईपीडीआर डेटा, सीसीटीवी फुटेज और आरोपी के रिश्तेदारों से पूछताछ के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस की. आखिरकार द्वारका के एक होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. शुरुआती जांच में लूटपाट को मकसद बताया गया है, लेकिन पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले से पीड़िता पर नजर रखे हुए था.