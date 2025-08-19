Zee Rajasthan
mobile app

Alwar News: 'हिम्मत है तो पकड़कर दिखाओ' अलवर पुलिस को चोर ने दी खुली चुनौती

Rajasthan News: अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर ने खेत से 25-30 हजार कीमत के पाइप चोरी कर लिए और दीवार पर लिखा “जब तक सूरज चांद रहेगा, बबली गॉड का नाम रहेगा.” पुलिस को चुनौती देते हुए चोर बोला कि हिम्मत है तो पकड़कर दिखाओ.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Swadesh kapil
Published: Aug 19, 2025, 10:25 IST | Updated: Aug 19, 2025, 10:25 IST

Trending Photos

Kota Weather Update: कोटा में ताबड़तोड़ बारिश मचाएगी कहर, IMD ने जारी किया भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
8 Photos
rajasthan weathaer update

Kota Weather Update: कोटा में ताबड़तोड़ बारिश मचाएगी कहर, IMD ने जारी किया भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में कितनी जगह यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में हैं शामिल, ज्ञान के महारथी भी नहीं जानते होंगे इसका जवाब
10 Photos
rajasthan quiz

राजस्थान में कितनी जगह यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में हैं शामिल, ज्ञान के महारथी भी नहीं जानते होंगे इसका जवाब

Churu: घर में घुस कर युवती को किडनैप करने की कोशिश, बचाव में आए लोगों पर चढ़ाई बोलेरो
6 Photos
Churu News

Churu: घर में घुस कर युवती को किडनैप करने की कोशिश, बचाव में आए लोगों पर चढ़ाई बोलेरो

Crime: वेब सीरीज देखकर पत्नी ने की मर्डर की प्लानिंग, फिर दोस्तों से करवा दी पति की हत्या
6 Photos
jaipur news

Crime: वेब सीरीज देखकर पत्नी ने की मर्डर की प्लानिंग, फिर दोस्तों से करवा दी पति की हत्या

Alwar News: 'हिम्मत है तो पकड़कर दिखाओ' अलवर पुलिस को चोर ने दी खुली चुनौती

Alwar Crime News: राजस्थान के अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में चोरी की एक अनोखी वारदात सामने आई है. यहां बाजरे के खेत में बनी कोठरी का ताला तोड़कर अज्ञात चोर करीब 25 से 30 हजार रुपए कीमत के बोरिंग पाइप चुरा ले गया. खास बात यह रही कि जाते-जाते चोर ने दीवार पर लिखा— “जब तक सूरज चांद रहेगा, बबली गॉड का नाम रहेगा” और पुलिस को खुली चुनौती दी कि हिम्मत है तो पकड़कर दिखाओ. चोरी की यह घटना पीड़ित धन्नालाल निवासी देवखेड़ा के खेत में हुई. धन्नालाल ने बताया कि देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस को सूचना देने के बाद अब पूरा मामला जांच के घेरे में है. इससे पहले भी बानसूर क्षेत्र में आरोपी ने ऐसी ही चुनौती दी थी. जिसका अंजाम सरेआम जुलूस में देखने को मिला था.

खबर अपडेट की जा रही है…

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Trending Now

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news