Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

Rajasthan News: अलवर में जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर ओमप्रकाश के घर हुई 26 लाख रुपये की लूट अब भी अनसुलझी है. तीन नकाबपोश बदमाश परिवार को बंधक बनाकर जेवर और नकदी लूट ले गए. पुलिस ने जांच के लिए 7 टीमें बनाई हैं, जबकि वन मंत्री संजय शर्मा ने पीड़ित परिवार से मिलकर जल्द खुलासे का भरोसा दिया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: Jul 06, 2026, 04:35 PM|Updated: Jul 06, 2026, 04:35 PM
परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!
Image Credit: जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के घर चोरी होने के बाद का दृश्यSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: अलवर में जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ओमप्रकाश के घर हुई करीब 26 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट की वारदात अब भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है. तीन नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को हथियार के बल पर बंधक बनाकर घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी लूट ली थी. इस बीच वन मंत्री संजय शर्मा पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया. मौके पर एएसपी ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी भी मौजूद रहीं.

सात टीमें कर रहीं लगातार जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार अलग-अलग स्तर पर जांच कर रही है. आरोपियों तक पहुंचने के लिए सात विशेष टीमें बनाई गई हैं. आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है. साथ ही घटनास्थल के आसपास के मोबाइल नेटवर्क डेटा का भी विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि किसी संदिग्ध की पहचान हो सके. जिस समय वारदात हुई, उस दौरान घर पहुंचे स्कूल बस चालक से भी पुलिस ने पूछताछ की है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुबह परिवार को बनाया था बंधक
घटना शनिवार सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच की है. ओमप्रकाश रोज की तरह दूध लेने के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी छत से उतरे एक नकाबपोश बदमाश ने उनकी कनपटी पर देसी पिस्टल तान दी. कुछ ही देर में दो अन्य बदमाश भी घर में घुस गए. उन्होंने ओमप्रकाश, उनकी पत्नी और बेटे को बंधक बना लिया. विरोध करने पर 14 वर्षीय बेटे के सिर पर हमला कर उसे घायल कर दिया. इसके बाद बदमाशों ने पूरे घर की तलाशी ली और अलमारी से करीब 20 तोला सोने-चांदी के जेवर, नकदी और महिला के पहने हुए आभूषण भी उतरवा लिए.

वारदात के दौरान दिखाई बेखौफ हरकत
वारदात के दौरान बदमाश काफी देर तक घर में मौजूद रहे. इसी बीच बच्चे को लेने स्कूल बस पहुंची तो एक बदमाश बाहर गया और ड्राइवर से कह दिया कि आज बच्चा स्कूल नहीं जाएगा. इतना ही नहीं, बदमाश रसोई में गए, वहां आम खाए और घर की महिला से चाय बनाने तक को कहा. बाद में करीब सवा सात बजे सभी बदमाश आराम से मौके से फरार हो गए.

पुलिस हर पहलू से कर रही जांच
घटना के बाद पीड़ित परिवार ने किसी तरह खुद को रस्सियों से मुक्त किया और पड़ोसियों को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि बदमाश रात में ही पास के खाली मकान के रास्ते छत पर पहुंचे और सुबह मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दिया. पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

बांसवाड़ा में खूनी रविवार! कहीं भतीजे ने काकी पर चलाया चाकू, कहीं कुल्हाड़ी-लाठियों से हुआ हमला

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

कोटपुतली में सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम की बेरहमी से मौत, बाद में शव को दफनाया

ट्रेंडिंग न्यूज़

डेनिस हत्याकांड में 14 गिरफ्तार, लेकिन 50 हजार का इनामी बदमाश अब भी गिरफ्त से दूर

खाटूश्यामजी में पकड़ा गया करणी सेना नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड का फरार आरोपी, बाबा के दर्शन करने था पहुंचा

एक घंटे में दो बार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा भरतपुर, जानें आखिर क्यों बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव! 4-5 दिन झमाझम बरसेंगे मेघ, कई जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में मौसम का बड़ा अलर्ट, इन 20 जिलों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

बाड़मेर में क्रूड ऑयल लीकेज, बोथिया गांव में पाइपलाइन फटने से खेतों में फैला तेल

एक पल में उजड़ गया परिवार! बहू को बचाने नहर में कूदा जेठ, दोनों की दर्दनाक मौत

सीकर में पहली बारिश बनी आफत, पूरा मकान भरभराकर गिर पड़ा

ICU में भर्ती दादा को देखने जा रहा था पोता, सड़क हादसे में चली गई खुद उसी की जान

सोना-चांदी के दामों में जोरदार उछाल, रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़े भाव! जानें ताजा रेट

चंबल नदी के मगरमच्छ ने जबड़े में जकड़ा हाथ, खुराक बनाने के लिए पानी में खींचा, इस ट्रिक से बमुश्किल बची जान

बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, मेडिकल स्टोर पर गलत इंजेक्शन लगने से युवक की मौत, संचालक फरार

झालावाड़ में नशा माफियाओं पर SP अमित बुडानिया का बुलडोजर एक्शन, हाईवे किनारे बने ढाबे मिनटों में जमींदोज

बारां में मौसम का कहर, छीपाबड़ौद क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की दर्दनाक मौत, कई झुलसे

अलवर के सेटेलाइट अस्पताल में बड़ा हादसा, OPD के दौरान छत का प्लास्टर और पंखा गिरा, डॉक्टर-बच्ची घायल

मानसून की पहली बारिश में ही बह गई मानसरोवर की सड़कें, रोड धंसने से बना बड़ा गड्ढा

Bharatpur: पड़ोसी ने महिला के हाथों को ग्राइंडर से काटने की कोशिश, पति को भी लाठी-डंडे से पीटा

कोटपुतली में सौतेले पिता ने की 4 साल के मासूम की बेरहमी से मौत, बाद में शव को दफनाया

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, सरस-अमूल समेत सभी डेयरी कंपनियों के दूध की होगी जांच

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ट्रांसफर की नई तारीख घोषित, लाखों कर्मचारियों को मिलेगी राहत

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

मां की मौत के बाद भी आती रही पेंशन, बेटे ने गर्लफ्रेंड और बैंक मैनेजर संग रच दी 6.30 लाख की साजिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के इन जिलों में आज गरजेंगे बादल, गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट

पहली ही बारिश में डूबा SMS अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर बना तालाब! मरीजों में मची अफरा-तफरी

'राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं'... जोधपुर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान

Gold Silver Price Today: सोने के दाम फिसले, चांदी नहीं बदली! पढ़ें जयपुर के सर्राफा बाजार से बड़ा अपडेट

जयपुर के मानसरोवर में 'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट सड़क, देखी क्या आपने ?

दिल दहला देने वाली वारदात! दोस्त ने ही कर दी हत्या, झाड़ियों में मिला छात्र का शव

राजस्थान में अगले 5 दिन मानसून का महाअटैक! जयपुर-अलवर समेत 30 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट

भरतपुर में जमीन विवाद में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, 13 लोग गंभीर घायल

20 साल बाद पांचना बांध से आज छोड़ा जाएगा पानी, 13 हजार हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

नागौर में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

बेटे को कमरे में बंद किया, माता-पिता पर बरसाए लट्ठ...पढ़ें भीलवाड़ा में लुटेरों का खौफनाक तांडव

सवाई माधोपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से महिला मजदूर की दर्दनाक मौत, पुलिस पर भी लगे आरोप

झुंझुनूं में बंद मकान मिला कई दिन पुराना शव, फैली तेज बदबू

मानसून लाया बांधों में पानी, जयपुर समेत 4 जिलों में नहीं होगा जलसंकट, बीसलपुर में एक साल से ज्यादा पानी

TAGS:
Rajasthan Crime
Rajasthan news
Alwar News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!
Rajasthan Crime
2
Bikaner News
3
Sikar News
4
Rajasthan Weather
5
Karauli News