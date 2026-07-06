/परिवार को बंधक बनाकर 26 लाख की लूट... बेटे का सिर फोड़ा, फिर आराम से आम खाकर हुए फरार!

Rajasthan Crime News: अलवर में जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ओमप्रकाश के घर हुई करीब 26 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट की वारदात अब भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है. तीन नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को हथियार के बल पर बंधक बनाकर घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नकदी लूट ली थी. इस बीच वन मंत्री संजय शर्मा पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया. मौके पर एएसपी ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी भी मौजूद रहीं.

सात टीमें कर रहीं लगातार जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार अलग-अलग स्तर पर जांच कर रही है. आरोपियों तक पहुंचने के लिए सात विशेष टीमें बनाई गई हैं. आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है. साथ ही घटनास्थल के आसपास के मोबाइल नेटवर्क डेटा का भी विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि किसी संदिग्ध की पहचान हो सके. जिस समय वारदात हुई, उस दौरान घर पहुंचे स्कूल बस चालक से भी पुलिस ने पूछताछ की है.

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सुबह परिवार को बनाया था बंधक

घटना शनिवार सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच की है. ओमप्रकाश रोज की तरह दूध लेने के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी छत से उतरे एक नकाबपोश बदमाश ने उनकी कनपटी पर देसी पिस्टल तान दी. कुछ ही देर में दो अन्य बदमाश भी घर में घुस गए. उन्होंने ओमप्रकाश, उनकी पत्नी और बेटे को बंधक बना लिया. विरोध करने पर 14 वर्षीय बेटे के सिर पर हमला कर उसे घायल कर दिया. इसके बाद बदमाशों ने पूरे घर की तलाशी ली और अलमारी से करीब 20 तोला सोने-चांदी के जेवर, नकदी और महिला के पहने हुए आभूषण भी उतरवा लिए.

वारदात के दौरान दिखाई बेखौफ हरकत

वारदात के दौरान बदमाश काफी देर तक घर में मौजूद रहे. इसी बीच बच्चे को लेने स्कूल बस पहुंची तो एक बदमाश बाहर गया और ड्राइवर से कह दिया कि आज बच्चा स्कूल नहीं जाएगा. इतना ही नहीं, बदमाश रसोई में गए, वहां आम खाए और घर की महिला से चाय बनाने तक को कहा. बाद में करीब सवा सात बजे सभी बदमाश आराम से मौके से फरार हो गए.

पुलिस हर पहलू से कर रही जांच

घटना के बाद पीड़ित परिवार ने किसी तरह खुद को रस्सियों से मुक्त किया और पड़ोसियों को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि बदमाश रात में ही पास के खाली मकान के रास्ते छत पर पहुंचे और सुबह मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दिया. पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.