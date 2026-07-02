/चलती कार रोकी, युवक का किया अपहरण! 1.90 लाख की लूट के बाद बेरहमी से पीटा

Rajasthan Crime News: नगर थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट, कथित अपहरण और लूटपाट का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ लोगों ने बोलेरो और बाइक से युवक की कार को टक्कर मारकर उसे जबरन अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसके पास मौजूद करीब 1 लाख 90 हजार रुपये लूट लिए गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया. घायल युवक को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

रास्ते में घेरकर की वारदात

जानकारी के अनुसार, घायल युवक डीग जिले के नगर थाना क्षेत्र के बिडगावा गांव का रहने वाला माकुल है. वह अपनी कार से एक परिचित को पैसे देने जा रहा था. इसी दौरान नगर कस्बे के आरसी रोड पर उसकी कुछ परिचित युवकों से बातचीत हुई. बातचीत के बाद जैसे ही वह आगे बढ़ा, पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया.

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बोलेरो और बाइक से रोकी कार

बताया जा रहा है कि कुछ दूरी पर आरोपियों ने बोलेरो और बाइक की मदद से युवक की कार को टक्कर मारकर रोक लिया. इसके बाद उसे जबरन कार से बाहर निकाला गया और अपने साथ ले गए. आरोप है कि आरोपियों ने युवक को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और उसके पास मौजूद करीब 1 लाख 90 हजार रुपये छीन लिए.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छुड़ाया

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर युवक को आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही है.

अलवर में चल रहा इलाज

मारपीट में घायल युवक को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. फिलहाल उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. मामले में जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.