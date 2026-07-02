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चलती कार रोकी, युवक का किया अपहरण! 1.90 लाख की लूट के बाद बेरहमी से पीटा

Rajasthan News: डीग जिले के नगर थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट, कथित अपहरण और लूट की वारदात सामने आई. आरोपियों ने बोलेरो और बाइक से कार रोककर युवक को बंधक बनाया और 1.90 लाख रुपये लूट लिए. पुलिस ने युवक को छुड़ाकर एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: Jul 02, 2026, 10:54 PM|Updated: Jul 02, 2026, 10:54 PM
चलती कार रोकी, युवक का किया अपहरण! 1.90 लाख की लूट के बाद बेरहमी से पीटा
Image Credit: घटना के बाद पलटी कार का दृश्यSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: नगर थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट, कथित अपहरण और लूटपाट का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ लोगों ने बोलेरो और बाइक से युवक की कार को टक्कर मारकर उसे जबरन अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसके पास मौजूद करीब 1 लाख 90 हजार रुपये लूट लिए गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया. घायल युवक को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

रास्ते में घेरकर की वारदात
जानकारी के अनुसार, घायल युवक डीग जिले के नगर थाना क्षेत्र के बिडगावा गांव का रहने वाला माकुल है. वह अपनी कार से एक परिचित को पैसे देने जा रहा था. इसी दौरान नगर कस्बे के आरसी रोड पर उसकी कुछ परिचित युवकों से बातचीत हुई. बातचीत के बाद जैसे ही वह आगे बढ़ा, पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया.

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बोलेरो और बाइक से रोकी कार
बताया जा रहा है कि कुछ दूरी पर आरोपियों ने बोलेरो और बाइक की मदद से युवक की कार को टक्कर मारकर रोक लिया. इसके बाद उसे जबरन कार से बाहर निकाला गया और अपने साथ ले गए. आरोप है कि आरोपियों ने युवक को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और उसके पास मौजूद करीब 1 लाख 90 हजार रुपये छीन लिए.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छुड़ाया
घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर युवक को आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही है.

अलवर में चल रहा इलाज
मारपीट में घायल युवक को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया. फिलहाल उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

पुलिस जांच में जुटी
पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. मामले में जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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