अलवर में खून का रिश्ता बना हैवान! 4 बच्चों के सिर से मामा ने छीना पिता का साया

Rajasthan Crime: अलवर जिले में शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के काला कुआं इलाके में जीजा और साले के बीच हुए झगड़े में जीजा पवन की जान चली गई. मृतक पवन रसोई की चिमनी सर्विस का काम करता था.
Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर जिले में शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के काला कुआं इलाके में जीजा और साले के बीच हुए झगड़े में जीजा पवन की जान चली गई. मृतक पवन रसोई की चिमनी सर्विस का काम करता था, जिसने अपने साले किथूर निवासी विष्णु को काम पर रखा हुआ था.
पिछले दिनों दुकान में हुई चोरी पर जीजा साले में विवाद हो गया. जिसमें दोनों के बीच झगड़ा हुआ जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है. इसमें पवन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जयपुर रेफर किया गया था जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.
29 वर्षीय पवन प्रजापत निवासी नावली गांव थाना अकबरपुर का रहने वाला है. वह काला कुआं इलाके में रसोई की चिमनी लगाने की एक एजेंसी चलाता था. उसने अपने साले विष्णु (निवासी किथुर) को भी उसी एजेंसी में काम पर रखा हुआ था.
मृतक पवन के छोटे-छोटे चार बच्चे हैं और वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. उसका सबसे छोटा बच्चा अभी सिर्फ डेढ़ महीने का है. पुलिस ने आरोपी साले विष्णु को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है.
पढ़ें एक और बड़ी खबर
अलवर जिले के राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित कालेड़ फाटक के समीप बुधवार रात्रि एक दर्दनाक हादसा हो गया. एक 17 वर्षीय युवक ट्रेन की चपेट में आकर मौत का शिकार हो गया.
सूचना मिलते ही टहला थाना अधिकारी सीताराम सैनी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को क्षत-विक्षत हालत में एकत्र कर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में भिजवाया.
हेड कांस्टेबल चन्द्रकिशोर ने जानकारी दी कि मृतक की पहचान अमित कुमार मीणा (पुत्र शिवलाल मीणा) निवासी टहला के रूप में हुई है. अमित कक्षा 12वीं में कृषि संकाय का छात्र था और कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है.
गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया. इस संबंध में मृतक के चाचा टीकम मीणा (पुत्र हरिनारायण मीणा) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि अमित के पिता शिवलाल मीणा सीआरपीएफ में कार्यरत हैं और वर्तमान में जम्मू में पदस्थापित हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
