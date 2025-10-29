Zee Rajasthan
Rajasthan Crime: अलवर जिले में मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बडेर में बुधवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के एक कुएं में एक छात्र का शव मिलने की सूचना मिली.

Published: Oct 29, 2025, 11:07 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 11:07 PM IST

स्कूल से निकला छात्र नहीं पहुंचा घर, दो दिन बाद कुएं में मिला शव

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर जिले में मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बडेर में बुधवार शाम उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के एक कुएं में एक छात्र का शव मिलने की सूचना मिली. शव की शिनाख्त 27 अक्टूबर से लापता चल रहे हिमांशु यादव (17) पुत्र रामजीलाल निवासी बडेर के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, हिमांशु 27 अक्टूबर को स्कूल में सिरदर्द की शिकायत बताकर घर लौट आया था. रास्ते में वह एक दूधिया के साथ बाइक पर बैठकर आया और रास्ते में उतर गया. इसके बाद वह लापता हो गया. परिजनों ने उसे कई जगह तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. अंततः परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी.

बुधवार शाम करीब 5 बजे ग्रामीणों को कुएं के पास एक स्कूल बैग दिखाई दिया, जिसके बाद वहां भीड़ एकत्र हो गई. शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची मालाखेड़ा पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू टीम (अलवर) को बुलाया. दो घंटे की अथक मशक्कत के बाद छात्र का शव कुएं से बाहर निकाला गया.

मृतक छात्र बारा भड़कोल स्थित अमित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं का छात्र था. पुलिस ने शव को मालाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. देर शाम अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू टीम को टॉर्च की रोशनी में कार्य करना पड़ा, जिससे काफी दिक्कतें आईं.

थानाधिकारी हरदयाल ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. परिजनों की ओर से जो भी शिकायत दी जाएगी, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. एफएसएल और एमओवी टीम को भी मौके पर बुलाया गया है.

गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने पुलिस से छात्र की मौत की संपूर्ण जांच की मांग की है.

