Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अलवर में शिक्षक पर दिनदहाड़े फायरिंग, आरोपी फरार

Alwar Firing: अलवर जिले में खेरली थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुरानी रंजिश के चलते एक शिक्षक पर फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 11, 2025, 11:17 PM IST | Updated: Nov 11, 2025, 11:17 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में यहां Rolls Royce से उठाया जा रहा था कचरा
4 Photos
alwar news

राजस्थान में यहां Rolls Royce से उठाया जा रहा था कचरा

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा राजघराना आज भी अरबों की संपत्ति का मालिक?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का कौन-सा राजघराना आज भी अरबों की संपत्ति का मालिक?

राजस्थान का वो सड़क, जहां सिर्फ गाड़ियां चलती नहीं बल्कि फाइटर प्लेन भी भरते हैं उड़ान!
7 Photos
jalore news

राजस्थान का वो सड़क, जहां सिर्फ गाड़ियां चलती नहीं बल्कि फाइटर प्लेन भी भरते हैं उड़ान!

राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंडरा रहा खतरा, क्या जयपुर की इन कॉलोनियों के लोग हो जाएंगे बेघर?
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंडरा रहा खतरा, क्या जयपुर की इन कॉलोनियों के लोग हो जाएंगे बेघर?

अलवर में शिक्षक पर दिनदहाड़े फायरिंग, आरोपी फरार

Alwar Firing: राजस्थान के अलवर जिले में खेरली थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुरानी रंजिश के चलते एक शिक्षक पर फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घायल शिक्षक को गंभीर हालत में अलवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, देवी धौलागढ़ थाना क्षेत्र के गांव भनोखर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत लैक्चरार प्रेम गोपाल शर्मा जो खेड़ा लग्न गांव के निवासी हैं. हमला उस समय हुआ जब वे स्कूल से घर लौट रहे थे. रास्ते में पहले से रंजिश रखने वाले मुकेश मीणा ने उन पर फायरिंग कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गोली लगने से प्रेम गोपाल शर्मा के पैर में गंभीर चोट आई और वे मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े. घटना के बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गया. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही खेरली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल शिक्षक को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए अलवर के निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया.

परिजनों का कहना है कि आरोपी और शिक्षक के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. कई बार समझाइश के बावजूद मुकेश मीणा ने धमकियां दी थीं. मंगलवार को उसने मौका पाकर हमला कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news