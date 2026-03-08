Zee Rajasthan
Bhiwadi में झगड़ा शांत कराना पड़ा भारी, बीच-बचाव करने आया व्यक्ति घायल, हालत गंभीर

Rajasthan News: भिवाड़ी में दो युवकों का झगड़ा शांत कराने पहुंचे बिहार निवासी बब्बल को आरोपी पवन ने चाकू मार दिया. गंभीर हालत में घायल को जयपुर रेफर किया गया है. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है.

Published:Mar 08, 2026, 03:51 PM IST | Updated:Mar 08, 2026, 03:51 PM IST

Bhiwadi में झगड़ा शांत कराना पड़ा भारी, बीच-बचाव करने आया व्यक्ति घायल, हालत गंभीर

Bhiwadi News: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी मटिला इलाके में इंसानियत दिखाना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ. दो युवकों के आपसी विवाद को शांत कराने की कोशिश कर रहे एक फैक्ट्री श्रमिक पर हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

ड्यूटी से घर लौट रहा था पीड़ित
जानकारी के अनुसार, घायल युवक बब्बल मूल रूप से बिहार का निवासी है और भिवाड़ी की एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी करता है. बता दें कि बब्बल अपनी शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहा था. रास्ते में उसने देखा कि पवन नाम का युवक और उसका एक साथी आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे. वहीं बब्बल ने बीच-बचाव करते हुए दोनों को समझाने और मामला शांत कराने की कोशिश की. लेकिन गुस्साए पवन ने अपनी जेब से चाकू निकाला और सीधा बब्बल के पेट में घोंप दिया.

जयपुर रेफर
चाकू लगते ही बब्बल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. आसपास के लोग उसे तुरंत टपूकड़ा अस्पताल ले गए, लेकिन घाव गहरा होने के कारण स्थिति बिगड़ती गई. टपूकड़ा से उसे अलवर जिला अस्पताल भेजा गया. वहां भी प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया है. फिलहाल उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

आरोपी पवन फरार, पुलिस की तलाश जारी
वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी पवन और उसका साथी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने पीड़ित के बयानों और चश्मदीदों की जानकारी के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

