Bhiwadi में झगड़ा शांत कराना पड़ा भारी, बीच-बचाव करने आया व्यक्ति घायल, हालत गंभीर

Bhiwadi News: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी मटिला इलाके में इंसानियत दिखाना एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ. दो युवकों के आपसी विवाद को शांत कराने की कोशिश कर रहे एक फैक्ट्री श्रमिक पर हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

ड्यूटी से घर लौट रहा था पीड़ित

जानकारी के अनुसार, घायल युवक बब्बल मूल रूप से बिहार का निवासी है और भिवाड़ी की एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी करता है. बता दें कि बब्बल अपनी शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहा था. रास्ते में उसने देखा कि पवन नाम का युवक और उसका एक साथी आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे. वहीं बब्बल ने बीच-बचाव करते हुए दोनों को समझाने और मामला शांत कराने की कोशिश की. लेकिन गुस्साए पवन ने अपनी जेब से चाकू निकाला और सीधा बब्बल के पेट में घोंप दिया.

जयपुर रेफर

चाकू लगते ही बब्बल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. आसपास के लोग उसे तुरंत टपूकड़ा अस्पताल ले गए, लेकिन घाव गहरा होने के कारण स्थिति बिगड़ती गई. टपूकड़ा से उसे अलवर जिला अस्पताल भेजा गया. वहां भी प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया है. फिलहाल उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरोपी पवन फरार, पुलिस की तलाश जारी

वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी पवन और उसका साथी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने पीड़ित के बयानों और चश्मदीदों की जानकारी के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

पढ़ें राजस्थान की एक और खबर…

बाइक सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, पति गंभीर घायल



झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र के गर्दनखेड़ी गांव के पास एक अज्ञात लोडिंग वाहन ने बाइक सवार दंपति को पीछे से टक्कर मार दी.हादसे में दोनों घायल हो गए.

मिली जानकारी के अनुसार सुनील निवासी सुनील टेलर उसकी पत्नी कमलेश टेलर को बाइक के पीछे बिठाकर पिड़ावा से सुनेल जा रहा था.उसी दौरान गर्दनखेड़ी गांव के पास अज्ञात लोडिंग वाहन ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में दोनों घायल हो गए. घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने पिड़ावा के उप जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां से प्राथमिक उपचार के बाद पति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया है.घटना के बाद लोडिंग वाहन चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhiwadi News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-