जयपुर मजदूरी करने गए युवक के साथ मारपीट, इलाज के दौरान हुई मौत

Rajasthan Crime: जयपुर में मजदूरी करने गए अलवर के एक मजदूर की मारपीट में गंभीर घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई.
Trending Photos
Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर में मजदूरी करने गए अलवर के एक मजदूर की मारपीट में गंभीर घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक करीब एक महीने तक जयपुर एसएमएस अस्पताल में भर्ती रहा. जहां से शनिवार को उसे छुट्टी मिली थी.
रविवार शाम अचानक हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अलवर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, मृतक भीम उर्फ भीमा पुत्र पप्पी राम निवासी गांव सिरावास 23 अगस्त को मजदूरी करने जयपुर गया था.
मजदूर के ही साथ काम करने वाले साथियों ने उससे मारपीट की थी. इस घटना में भीम के सिर में गंभीर चोटें आई थीं. करीब एक महीने तक जयपुर एसएमएस अस्पताल में इलाज चलने के बाद शनिवार को डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी. रविवार शाम सिर में तेज दर्द और झनझनाहट होने पर परिवार वाले उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.
अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा. मृतक के चाचा मालीराम ने बताया कि मृतक का एक भाई गूंगा-बहरा है, पिता विकलांग हैं और मां बुजुर्ग हैं. भीम की अभी शादी भी नहीं हुई थी. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!