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अलवर में युवक पर चाकू से हमला, पेट में वार कर किया घायल, दोस्तों के बुलाने पर पहुंचा था धीरज

Rajasthan Crime: अलवर शहर में वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित खुदनपुरी जोहड़ के पास एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. घायल धीरज जाटव के पेट में चाकू लगने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jul 01, 2026, 04:59 PM|Updated: Jul 01, 2026, 04:59 PM
अलवर में युवक पर चाकू से हमला, पेट में वार कर किया घायल, दोस्तों के बुलाने पर पहुंचा था धीरज
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित खुदनपुरी जोहड़ के पास बीती रात एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. घायल युवक को खून से लथपथ हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके पेट में टांके लगाए गए.

तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

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घटना की सूचना मिलते ही शिवाजी पार्क थाना, एनईबी थाना और अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में घायल युवक से घटना की जानकारी ली. घायल युवक की पहचान धीरज जाटव निवासी दिल्ली दरवाजा के रूप में हुई है.

दोस्तों के बुलाने पर पहुंचा था युवक

धीरज ने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार शाम अपने घर से चार दोस्तों के साथ यह कहकर निकला था कि वह बड़ौदा मेव में एक शादी में जा रहा है. लौटते समय उसके दोस्तों ने उसे फोन कर खुदनपुरी बुलाया.

पेट में चाकू मारकर किया गंभीर घायल

धीरज के अनुसार, वहां पहले से चार युवक चाकू लेकर खड़े थे, जिन्होंने उस पर हमला कर दिया और उसके पेट में चाकू मार दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद वह अन्य साथियों की मदद से तुरंत जिला अस्पताल पहुंचा और इलाज कराया. फिलहाल पुलिस ने घायल युवक के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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