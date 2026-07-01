/अलवर में युवक पर चाकू से हमला, पेट में वार कर किया घायल, दोस्तों के बुलाने पर पहुंचा था धीरज

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित खुदनपुरी जोहड़ के पास बीती रात एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. घायल युवक को खून से लथपथ हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके पेट में टांके लगाए गए.

तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

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घटना की सूचना मिलते ही शिवाजी पार्क थाना, एनईबी थाना और अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में घायल युवक से घटना की जानकारी ली. घायल युवक की पहचान धीरज जाटव निवासी दिल्ली दरवाजा के रूप में हुई है.

दोस्तों के बुलाने पर पहुंचा था युवक

धीरज ने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार शाम अपने घर से चार दोस्तों के साथ यह कहकर निकला था कि वह बड़ौदा मेव में एक शादी में जा रहा है. लौटते समय उसके दोस्तों ने उसे फोन कर खुदनपुरी बुलाया.

पेट में चाकू मारकर किया गंभीर घायल

धीरज के अनुसार, वहां पहले से चार युवक चाकू लेकर खड़े थे, जिन्होंने उस पर हमला कर दिया और उसके पेट में चाकू मार दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद वह अन्य साथियों की मदद से तुरंत जिला अस्पताल पहुंचा और इलाज कराया. फिलहाल पुलिस ने घायल युवक के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है.

